    Milano Cortina 2026

    Con rondas perfectas de tiro, Lisa Vittozzi conquista la persecución de biatlón

    Lisa Vittozzi aprovechó errores de la noruega Maren Kirkeeide en la última etapa de tiro para llevarse la medalla de oro en los 10 km. de persecución en el biatlón de Milano Cortina 2026.

    Por:Ricardo Otero
    Video Lisa Vittozzi conquista el oro en persecución de biatlón

    Lisa Vittozzi no falló en ninguno de sus 20 disparos y eso fue factor decisivo para llevarse la medalla de oro en los 10 km. de persecución del biatlón de Milano Cortina 2026.

    La noruega Maren Kirkeeide hizo el gasto de la carrera y la dominó hasta el kilómetro 8, pero en el cuarto y último stand de tiro, tuvo dos fallas que la obligaron a dar dos vueltas de 150 metros de penalización, con lo que cedió el oro.

    Vitozzi llegó a ese momento de la carrera pegada a Kirkeeide, pero ella fue certera en sus disparos y enfiló para los últimos dos kilómetros de la carrera sola hacia la meta.

    Lisa Vitozzi sumó este oro a su palmarés olímpico, que ya contaba con un bronce en Pyeongchang 2018.
    Imagen Getty Images

    La italiana terminó el recorrido con tiempo de 30:11.8. Kirkeeide se quedó con la plata, con un rezago de 28.8 segundos.

    El bronce se lo llevó la finlandesa Suvi Minkkinen a 34.3 segundos de Vittozzi.

