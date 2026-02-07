Milano Cortina 2026 Conoce la disciplina en la que compiten Allan Corona y Regina Martínez Allan Corona debutará en Milano-Cortina 2026 en el esquí de fondo, un deporte de resistencia.

Dos nuevos atletas se integrarán a la familia olímpica mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, cuando Allan Corona y Regina Martínez debuten en uno de los deportes más exigentes del calendario olímpico.

Específicamente, Corona y Martínez competirán en la prueba de salida libre por intervalos de 10 kilómetros.

El atleta de 36 años decidió trasladarse de Tijuana a Noruega hace 4 años; es decir, durante la pandemia de COVID-19. Se quedaría a vivir y practicar el esquí de fondo, una disciplina que exige un fondo físico y una técnica bien trabajados.

Mientras que Martínez dejó atrás una trayectoria en el futbol para adentrarse en este deporte, pese a que vive en Miami, un paraíso tropical, donde ejerce la profesión de médico de urgencias.

¿Cuántas modalidades tiene el esquí de fondo?



Este deporte tiene 12 disciplinas. Lo relevante es que en Milano-Cortina será la primera vez en la historia de este deporte que tanto las mujeres como los hombres compitan bajo las mismas distancias.

Desde Chamonix 1928 hasta Milano-Cortina 2026 el esquí de fondo ha sido parte del calendario olímpico ininterrumpidamente; asimismo, la inclusión femenina se suscitó en Oslo 1952.

Salida intervalos 10 km libre femenino (en esta prueba competirá Regina Martínez)

Salida intervalos 10 km libre masculino (en esta prueba competirá Allan Corona)

Esquiatlón 10 km + 10 km femenino

Esquiatlón 10 km + 10 km masculino

Relevo 4 x 7,5 km femenino

Relevo 4 x 7,5 km masculino

Salida masiva clásica 50 km femenina

Salida masiva clásica 50 km masculino

Sprint clásico femenino

Sprint clásico masculino

Sprint libre por equipos femenino

Sprint libre por equipos masculino

¿En qué consiste el esquí de fondo y la modalidad de salida libre a intervalos de 10 km.?



Este deporte se lleva a cabo en las montañas, donde la nieve es el factor más importante para la correcta realización de las competencias. Por las características naturales, los recorridos tienen ascensos, descensos y partes llanas.

Dependiendo la modalidad, el atleta tiene que recorrer distancias diversas, las cuales van desde los 7.5 km hasta los 50 km.

Al ser pruebas largas, el esquiador debe llegar a la competencia con una preparación física y mental bastante exhaustiva y bien planificada. Aquí la fuerza, la resistencia, el ritmo, juegan un papel esencial.

Existen dos técnicas para llegar a la meta:

Clásica : el recorrido está marcado por un camino para que el esquiador cruce en paralelo.

: el recorrido está marcado por un camino para que el esquiador cruce en paralelo. Libre: para poder avanzar se requiere del movimiento en “V” por parte de los esquís.

Hay dos tipos de salidas:

Masiva : todos los esquiadores salen a la vez. El primero en llegar a la meta gana.

: todos los esquiadores salen a la vez. El primero en llegar a la meta gana. Intervalos: los esquiadores salen en intervalos de tiempo de 30 segundos de retraso cada uno mientras su tiempo es registrado mediante puntos de cronometraje. Aquí da igual si se llega primero, lo que vale es registrar el menor tiempo posible.

Al retomar las reglas, sabremos que Allan Corona tendrá que recorrer 10 kilómetros. Su salida requerirá del movimiento en forma de “V” de sus esquís. Al ser por intervalos, partirá con una separación de 30 segundos entre competidor y competidor, y de esta manera tratará de registrar el menor tiempo posible en los puntos de cronometraje.

Corona pisará nieve olímpica por primera vez el próximo viernes,13 de febrero a las 4:45 a.m. (Tiempo del Centro de México).

