Milano Cortina 2026 Jannik Sinner derrotó alguna vez a un medallista olímpico… en esquí alpino El subcampeón olímpico de descenso de esquí alpino, Giovani Franzoni, competía cuando era niño con el hoy tenista número dos del mundo, Jannik Sinner.

Por: Ricardo Otero Síguenos en Google

Video Caen las primeras medallas de Milano Cortina 2026



La irrupción de Jannik Sinner en el circuito de la ATP trajo una nueva era de dominio en el tenis masculino, junto a Carlos Alcaraz, pero el talento del italiano no era exclusivo del deporte blanco, sino que desde niño brillaba en el esquí alpino.

PUBLICIDAD

Y a partir de este sábado, además de sus cuatro títulos de Grand Slam, puede presumir que alguna vez derrotó en la montaña a un futuro medallista olímpico.

En 2009, Sinner participó en una competencia en Sestrieres para niños nacidos en 2001.

El entonces niño prodigio del esquí alpino ganó la prueba. Hasta aquí, para quienes conocen todo de Jannik Sinner puede ser algo natural, pues se sabe de su talento precoz en ese deporte, pero a partir de hoy, puede presumir algo más: que venció al menos alguna vez a un medallista olímpico.

Giovanni Franzoni y Jannik Sinner se conocen desde pequeños. Imagen Getty Images

Las primeras medallas de Milano Cortina 2026

Giovanni Franzoni subió al podio con la medalla de plata del descenso del esquí alpino de Milano Cortina 2026 , una de las primeras preseas de estos Juegos Olímpicos de invierno.

Y Franzoni también participó en aquella competencia de 2009 en Sestrieres que ganó Jannik Sinner.

De hecho, el hoy subcampeón olímpico terminó en la posición 12 de aquella ya lejana competencia, a casi cuatro segundos del tiempo que hizo Sinner.

Franzioni estuvo presente en el primer podio de Milano Cortina 2026, escoltando al campeón olímpico Franjo von Allmen. Ambos tuvieron su primera participación en los Juegos.

El podio fue completado por otro italiano, Dominik Paris, quien tras ser campeón mundial en 2019, finalmente cumplió el pendiente que tenía de ser medallista olímpico.

Sí, Jannik Sinner y Giovanni Franzoni son amigos

Lo que parece ser un fortuito encuentro, en realidad fue parte de una amistad que se consolidó con los años.

PUBLICIDAD

Apenas hace un par de semanas, el 24 de enero, Giovanni Franzoni se impuso en la etapa de la Copa del Mundo de Kitzbühel, Austria, superando al legendario suizo Marco Odermatt por apenas 7 centésimas de segundo.

Y entre los reconocimientos, hubo uno especial, el de Jannik Sinner, quien felicitó a Franzoni a través de su cuenta de Instagram.

"Le escribí porque vi que había empezado a seguirme en Instagram. Es una excelente persona, además de un gran deportista. Me felicitó y me animó mucho. Incluso me dio su número de teléfono, y con esos pequeños detalles se nota que es una persona muy genuina", declaró Franzoni a los medios italianos tras su segunda victoria en la Copa del Mundo. "Si me escribió, significa que estoy haciendo algo bien"

Durante el pasado Abierto de Australia, Sinner descubrió que venció a Franzoni aquella vez en 2009. Confesó no recordar ese episodio en particular.