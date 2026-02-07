    Milano Cortina 2026

    Jannik Sinner derrotó alguna vez a un medallista olímpico… en esquí alpino

    El subcampeón olímpico de descenso de esquí alpino, Giovani Franzoni, competía cuando era niño con el hoy tenista número dos del mundo, Jannik Sinner.

    Por:
    Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video Caen las primeras medallas de Milano Cortina 2026


    La irrupción de Jannik Sinner en el circuito de la ATP trajo una nueva era de dominio en el tenis masculino, junto a Carlos Alcaraz, pero el talento del italiano no era exclusivo del deporte blanco, sino que desde niño brillaba en el esquí alpino.

    PUBLICIDAD

    Y a partir de este sábado, además de sus cuatro títulos de Grand Slam, puede presumir que alguna vez derrotó en la montaña a un futuro medallista olímpico.

    En 2009, Sinner participó en una competencia en Sestrieres para niños nacidos en 2001.

    El entonces niño prodigio del esquí alpino ganó la prueba. Hasta aquí, para quienes conocen todo de Jannik Sinner puede ser algo natural, pues se sabe de su talento precoz en ese deporte, pero a partir de hoy, puede presumir algo más: que venció al menos alguna vez a un medallista olímpico.

    Giovanni Franzoni y Jannik Sinner se conocen desde pequeños.
    Giovanni Franzoni y Jannik Sinner se conocen desde pequeños.
    Imagen Getty Images

    Más sobre Milano Cortina 2026

    ¡Caen las primeras medallas de Milano Cortina 2026!
    1 mins

    ¡Caen las primeras medallas de Milano Cortina 2026!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 7 de febrero: ¡Cae primera medalla!
    5 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 7 de febrero: ¡Cae primera medalla!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Abucheos en inauguración de Milano-Cortina 2026 se vuelven virales, ¿para quién fue?
    1 mins

    Abucheos en inauguración de Milano-Cortina 2026 se vuelven virales, ¿para quién fue?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Quién es Kirsty Coventry? La presidenta del COI que aparece en el Estadio San Siro en Milano Cortina 2026
    2 mins

    ¿Quién es Kirsty Coventry? La presidenta del COI que aparece en el Estadio San Siro en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Tres leyendas italianas encienden los pebeteros de Milano Cortina 2026
    2 mins

    Tres leyendas italianas encienden los pebeteros de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 quedan oficialmente inaugurados
    2 mins

    Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 quedan oficialmente inaugurados

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 abren con inauguración inédita
    5 mins

    Los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 abren con inauguración inédita

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Quién es Regina Martínez y cuándo compite en Milano-Cortina 2026?
    2 mins

    ¿Quién es Regina Martínez y cuándo compite en Milano-Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Son bellísimos! Conoce los pebeteros olímpicos que iluminarán Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Son bellísimos! Conoce los pebeteros olímpicos que iluminarán Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡México desfila en Inauguración Milano Cortina 2026!
    2 mins

    ¡México desfila en Inauguración Milano Cortina 2026!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Las primeras medallas de Milano Cortina 2026

    Giovanni Franzoni subió al podio con la medalla de plata del descenso del esquí alpino de Milano Cortina 2026, una de las primeras preseas de estos Juegos Olímpicos de invierno.

    Y Franzoni también participó en aquella competencia de 2009 en Sestrieres que ganó Jannik Sinner.

    De hecho, el hoy subcampeón olímpico terminó en la posición 12 de aquella ya lejana competencia, a casi cuatro segundos del tiempo que hizo Sinner.

    Franzioni estuvo presente en el primer podio de Milano Cortina 2026, escoltando al campeón olímpico Franjo von Allmen. Ambos tuvieron su primera participación en los Juegos.

    El podio fue completado por otro italiano, Dominik Paris, quien tras ser campeón mundial en 2019, finalmente cumplió el pendiente que tenía de ser medallista olímpico.

    Sí, Jannik Sinner y Giovanni Franzoni son amigos

    Lo que parece ser un fortuito encuentro, en realidad fue parte de una amistad que se consolidó con los años.

    PUBLICIDAD

    Apenas hace un par de semanas, el 24 de enero, Giovanni Franzoni se impuso en la etapa de la Copa del Mundo de Kitzbühel, Austria, superando al legendario suizo Marco Odermatt por apenas 7 centésimas de segundo.

    Y entre los reconocimientos, hubo uno especial, el de Jannik Sinner, quien felicitó a Franzoni a través de su cuenta de Instagram.

    "Le escribí porque vi que había empezado a seguirme en Instagram. Es una excelente persona, además de un gran deportista. Me felicitó y me animó mucho. Incluso me dio su número de teléfono, y con esos pequeños detalles se nota que es una persona muy genuina", declaró Franzoni a los medios italianos tras su segunda victoria en la Copa del Mundo. "Si me escribió, significa que estoy haciendo algo bien"

    Durante el pasado Abierto de Australia, Sinner descubrió que venció a Franzoni aquella vez en 2009. Confesó no recordar ese episodio en particular.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno