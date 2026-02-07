Milano Cortina 2026 Susto en Milano Cortina 2026: campeona olímpica sufre aparatosa caída La suiza protagoniza uno de los momentos más dramáticos en el primer día de actividades de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Video Drama en Milano Cortina 2026: esta fue la primera gran caída



Sarah Höfflin, campeona olímpica en Pyeonchang 2018, sufrió una aparatosa caída en la clasiicación del slopestyle del esquí dentro de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 en su primer día de actividades oficiales.

Höfflin, justo en un salto que abarcaba 1080 grados, perdió el control y uno de sus esquís para que, de esta forma, cayera descompuesta en la nieve.

La imagen le dio la vuelta al mundo, sobre todo porque la suiza, después de recuperarse casi de inmediato, se puso los esquís y continuó hasta la meta.

Eso sí, no fue suficiente, ya que solo por poco más de una décima, Höffler quedó eliminada de la Final a pesar de ser una de las competidoras favoritas en el slopestyle.

Todo quedó en un susto a final de cuentas y la intervención médica no fue necesaria, aunque la pista en Livigno quedó expuesta como un circuito muy comprometedor.