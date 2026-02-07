Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Las declaraciones de Sarah Schleper que dan orgullo a México Una de las historias más emotivas en Milano Cortina es la de Sarah Schleper, quien declaró lo incomparable que era representar a México.



Video Confesión de la abanderada mexicana: esto pasó en la inauguración

La esquiadora alpina Sarah Schleper vivió una inolvidable Ceremonia de Apertura de Milano Cortina 2026 este viernes 6 de febrero, por una serie de razones que la hicieron sentirse orgullosa de representar a México en esta edición olímpica.

Schleper se convertirá en inmortal en Milano Cortina

La primera de ellas es porque esta justa representa su séptima participación en ediciones olímpicas invernales, la tercera consecutiva defendiendo los colores de México luego de Pyeongchang 2018 y Beijing 2022; anteriormente había representado a Estados Unidos en cuatro ocasiones.

De hecho, la veterana esquiadora alpina de 46 años fue la abanderada mexicana en todas ellas. Para la ocasión en Milano Cortina, declaró lo incomparable que es representar a su nuevo país en esta clase de eventos.

“Caminar con mi bandera mexicana es muy sagrado siento orgullo siento emoción sí me siento feliz quiero bailar con la música y enseñar a todo el mundo la magia de mi país “, declaró a Olympics.

Lasse Gaxiola comienza la herencia familiar



Por su parte, la mexicoamericana vivirá un momento inédito en la historia del movimiento olímpico, pues Milano Cortina 2026 significará la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que madre-hijo competirán en una misma disciplina.

Y es que Lasse Gaxiola también formó parte de la apertura pero en diferente sede; mientras que Schleper se presentó en Cortina d’Ampezzo; Gaxiola lo hacía en la sede de Livigno.

Ante lo especial que significa este momento profundamente simbólico, mencionó las sensaciones que le dejó ver a su hijo desfilar con ella a través de un monitor:

“Antes de caminar vi a mi hijo en la pantalla y fue increíble, entonces compartimos un momento y lloré un poquito. Luego entramos con toda la emoción del mundo sabiendo que todos nos iban a ver y con mis compañeros mexicanos; fue muy, muy emocionante”.

¿Cuándo compite Sarah Schleper en Milano Cortina?

Schleper tiene una cita con la historia el jueves, 12 de febrero a las 04:30 a.m. (tiempo del centro de México) cuando encare la competencia del Super-G.

Y no solo eso, sino que también hará acto de presencia el domingo, 15 de febrero en el eslalon gigante. La primera manga se correrá a las 03:00 a.m. y la segunda, a las 06:30 a.m.

Las competencias se llevarán a cabo en Cortina d'Ampezzo, en el Centro de Esquí Alpino de Tofane.