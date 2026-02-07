    Milano Cortina 2026

    Con un tiempo de 53:45.2., la sueca Frida Karlsson se convierte en la primera mujer de Milano Cortina 2026 en conseguir oro al haber competido en la final de esquiatlón 10km + 10km femenil este sábado 7 de febrero en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero, en el día uno de las actividades de esta justa invernal.

    Su compatriota Ebba Andersson quedó atrás de ella por una diferencia de +51.0, mientras que el bronce se lo quedó la noruega Heidi Weng a +1:26.7 del primer puesto.

    El dominio de Karlsson fue tan notable sobre el resto de las competidoras, que aún se detuvo en el tramo final del recorrido para tomar una bandera de su país, la cual fue entregada desde las tribunas.

    Atrás de ella vino su compatriota Andersson. Karlsson comenzó a ondear la bandera con mucha alegría al momento de su llegada y ambas se fundieron en un abrazo que significó el 1-2 para su país en esta disciplina.

    Esta es la segunda presea olímpica para Frida Karlsson; la primera de ellas fue en el relevo 4 x 5 km en Beijing 2022.

    Por su parte, Andersson consiguió la tercera en su palmarés, ya que consiguió plata y bronce en la misma prueba pero en Pyeongchang 2018 y Beijing 2022.

    La noruega Weng repitió el mismo metal conseguido 12 años atrás en Sochi 2014.

    Para Suecia significa apenas la segunda medalla de oro en la historia del esquiatlón luego del oro conseguido por Charlotte Kalla en Pyeongchang 2018.

