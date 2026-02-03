Milano Cortina 2026 Conoce a la delegación mexicana de Milano-Cortina 2026 Cinco atletas representan a México en Milano-Cortina 2026, encabezados por Donovan Carrillo y Sarah Schleper.

México estará representado por cinco deportistas en los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026, en los que algunos romperán hitos históricos de la justa.

Será la undécima participación mexicana en el máximo evento invernal. La primera fue precisamente en los Juegos que dieron arranque a esta modalidad olímpica, los de St. Moritz 1928.

Si bien México no ha tenido una participación ininterrumpida, las escasas zonas de tundra en el territorio y la prácticamente nula infraestructura en el país para el desarrollo de deportes invernales convierten a estos atletas en historias de resiliencia y perseverancia.

Un patinador que ha roto mitos y la primera pareja madre-hijo que representan a México en Juegos Olímpicos de invierno le dan forma a nuestra delegación en Milano-Cortina 2026.

Donovan Carrillo

El patinador artístico Donovan Carrillo representará a México en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, tras alcanzar el lugar 22 en Beijing 2022.

Además, será el segundo deportista de esta disciplina que representa dos veces a México en los Olímpicos, alcanzando el hito logrado por Ricardo Olavarrieta en Calgary 1988 y Albertville 1992.

Donovan, nacido en Zapopan, Jalisco, debió emigrar ante la falta de pistas de hielo con aval internacional de competencia en su región. Sus primeros “pasos” con los patines se dieron en pistas de centros comerciales.

Regina Martínez

Regina Martínez debutará en el esquí de fondo en el escenario olímpico en Milano-Cortina 2026 y será la primera mujer mexicana en competir en esta disciplina.

Tras un paso por el futbol profesional, donde llegó a debutar en Primera División en la Liga de Costa Rica, a los 27 años, en 2019, se aventuró por primera vez en el esquí de fondo, inspirada por el ejemplo de Germán Madrazo, quien representó a México en Pyeongchang 2018. Regina vive en Miami y es médico de profesión.

Allan Corona

Allan Corona nació en la Ciudad de México, pero vivió en Tijuana por ocho años antes de llegar a Noruega, donde reside desde hace cuatro y a donde llegó por la pandemia de covid-19.

Practicar esquí de fondo le ayudó a integrarse a su nuevo país, pero también, cuenta en una entrevista con olympics.com, le generó un síndrome del impostor al ver a los miles de noruegos que practica su deporte y sueñan con ser atletas olímpicos.

Sarah Schleper

Sarah Schleper es la atleta más experimentada de la delegación mexicana. Y por mucho. Milano-Cortina 2026 serán sus séptimos Juegos Olímpicos y los terceros bajo la bandera mexicana.

Schleper nació en Colorado y representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Torino 2006 y Vancouver 2010, y decidió retirarse un año después.

Pero salió del retiro y tras optar por la nacionalidad mexicana gracias a su esposo, Federico Gaxiola, ha competido por México en Pyeonchang 2018 y Beijing 2022. Precisamente en la capital china, se convirtió en la primera mujer esquiadora en estar en seis ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Lasse Gaxiola

Con apenas 17 años, no solamente es el miembro más joven de la delegación, sino que también literalmente seguirá los pasos de su madre, Sarah Schleper, para convertirse en la primera dupla madre-hijo que compite en los Juegos Olímpicos de invierno.

Lasse Gaxiola nació en 2008 y su vida, como puede deducirse, ha pasado en medio de esquíes y nieve por la inspiración de su madre. Su preparación ha pasado por leyendas como Erich Sailer, quien además de Sarah Schleper, entrenó también a las campeonas olímpicas Lindsay Vonn y Julia Mancuso