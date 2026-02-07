Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: ¡Final accidentada! Tres caídas impiden el 1-2-3 de Japón en snowboard Los japoneses Kimura Kira y Kimata Ryoma el 1-2 en el podio; su compatriota Ogiwara Hiroto, líder de la clasificación el pasado jueves, cayó bruscamente en sus tres aterrizajes.

Video Milano-Cortina 2026 sufre con angustiosas caídas

Una de las sorpresas del día uno de Milano Cortina 2026 se llevó a cabo en el Parque de nieve de Livigno en la final del Big Air de Snowboard cuando el japonés Ogiwara Hiroto, máximo favorito a llevarse una de las medallas, sufrió tres caídas al momento de sus tres aterrizajes.

Ogiwara fue la gran figura este jueves cuando logró liderar la clasificación con un puntaje total de 178,70. El joven de 20 años decepcionó este sábado 7 de febrero, al aterrizar bruscamente en tres ocasiones de planchado, obteniendo un puntaje de 34.75, lo que lo posicionó en el último puesto de 12 competidores.

Aún así, Japón se subió al podio

Pese a esta situación, Japón pudo estar presente en la zona de medallas luego de que Kimura Kira y Kimata Ryoma lograron el 1-2 al obtener un puntaje total de 179.50 y 171. 50, respectivamente.

El chino Su Yiming, que en Beijing 2022 obtuvo el oro, no pudo defender su título y se quedó con la medalla de bronce con un total de 168.50.

Estos resultados son muy especiales para Kira y Ryoma, pues significan las primeras medallas para Japón en la historia del Big Air desde su incorporación al programa olímpico en Turín 2006.

Las medallas fueron entregadas por Alberto ll, príncipe soberano de Mónaco y miembro del Comité Olímpico Internacional.