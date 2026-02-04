¿Cuándo y a qué hora ver a los mexicanos en Milano-Cortina 2026?
Los cinco atletas que conforman la delegación mexicana en Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026 están listos para sus competencias.
Video ¡Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026
Los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026 están a la vuelta de la esquina, y los cinco atletas mexicanos ya están listos para representar al país en la justa.
Donovan Carrillo, Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola ya conocen los días y horarios de sus competencias, y nosotros te las compartimos aquí.
Horarios de participación de los mexicanos en Milano-Cortina 2026
Esta es la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026. Todos los horarios son del tiempo del centro de México (GMT-6).
Donovan Carrillo - Patinaje artístico
- Programa corto: martes 10 de febrero, 11:30 am
- Programa libre (si clasifica): viernes 13 de febrero, 12:00 pm
Sarah Schleper - Esquí alpino
- Súper G: jueves 12 de febrero, 4:30 am
- Slalom gigante: domingo 15 de febrero, 3:00 y 6:30 am
Regina Martínez - Esquí de fondo
- 10 km. salida por intervalos: jueves 12 de febrero, 6:00 am.
Allan Corona - Esquí de fondo
- 10 km. salida por intervalos: viernes 13 de febrero, 4:45 am.
Lasse Gaxiola - Esquí alpino
- Slalom gigante: sábado 14 de febrero, 3:00 y 6:30 am.
- Slalom: lunes 16 de febrero, 3:00 y 6:30 am.
Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.
Video Guía rápida: Lo que debe saber sobre Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026