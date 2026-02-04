    Milano Cortina 2026

    ¿Cuándo y a qué hora ver a los mexicanos en Milano-Cortina 2026?

    Los cinco atletas que conforman la delegación mexicana en Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026 están listos para sus competencias.

    Por:Ricardo Otero
    Video ¡Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026


    Los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026 están a la vuelta de la esquina, y los cinco atletas mexicanos ya están listos para representar al país en la justa.

    Donovan Carrillo, Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola ya conocen los días y horarios de sus competencias, y nosotros te las compartimos aquí.

    Horarios de participación de los mexicanos en Milano-Cortina 2026


    Esta es la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026. Todos los horarios son del tiempo del centro de México (GMT-6).

    Donovan Carrillo - Patinaje artístico

    • Programa corto: martes 10 de febrero, 11:30 am
    • Programa libre (si clasifica): viernes 13 de febrero, 12:00 pm

    Sarah Schleper - Esquí alpino

    • Súper G: jueves 12 de febrero, 4:30 am
    • Slalom gigante: domingo 15 de febrero, 3:00 y 6:30 am

    Regina Martínez - Esquí de fondo

    • 10 km. salida por intervalos: jueves 12 de febrero, 6:00 am.

    Allan Corona - Esquí de fondo

    • 10 km. salida por intervalos: viernes 13 de febrero, 4:45 am.

    Lasse Gaxiola - Esquí alpino

    • Slalom gigante: sábado 14 de febrero, 3:00 y 6:30 am.
    • Slalom: lunes 16 de febrero, 3:00 y 6:30 am.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Video Guía rápida: Lo que debe saber sobre Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026
