    Milano Cortina 2026

    Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026

    Te compartimos el cuadro de medallas de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Medallas Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.
    Medallas Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.
    Imagen Milano Cortina 2026

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: ¡Final accidentada! Tres caídas impiden el 1-2-3 de Japón en snowboard
    1 mins

    Juegos Olímpicos: ¡Final accidentada! Tres caídas impiden el 1-2-3 de Japón en snowboard

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Más medallas! Suecia hace el 1-2 en emotiva final del esquiatlón en Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Más medallas! Suecia hace el 1-2 en emotiva final del esquiatlón en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Francesca Lollobrigida festeja cumpleaños con el primer oro de Italia
    2 mins

    Francesca Lollobrigida festeja cumpleaños con el primer oro de Italia

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Los inéditos casos de atletas que ganaron medalla los Juegos de Invierno y de Verano
    2 mins

    Juegos Olímpicos: Los inéditos casos de atletas que ganaron medalla los Juegos de Invierno y de Verano

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Caen las primeras medallas de Milano Cortina 2026!
    1 mins

    ¡Caen las primeras medallas de Milano Cortina 2026!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Jannik Sinner derrotó alguna vez a un medallista olímpico… en esquí alpino
    2 mins

    Jannik Sinner derrotó alguna vez a un medallista olímpico… en esquí alpino

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 7 de febrero: Snowboard reparte medallas
    14 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 7 de febrero: Snowboard reparte medallas

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Abucheos en inauguración de Milano Cortina 2026 se vuelven virales, ¿para quién fueron?
    1 mins

    Abucheos en inauguración de Milano Cortina 2026 se vuelven virales, ¿para quién fueron?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Quién es Kirsty Coventry? La presidenta del COI que aparece en el Estadio San Siro en Milano Cortina 2026
    2 mins

    ¿Quién es Kirsty Coventry? La presidenta del COI que aparece en el Estadio San Siro en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Tres leyendas italianas encienden los pebeteros de Milano Cortina 2026
    2 mins

    Tres leyendas italianas encienden los pebeteros de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Italia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza ya presumen preseas de oro en los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026. Te presentamos el medallero.

    PUBLICIDAD

    Luego de cuatro años de espera desde la cita de Beijing 2022, el norte de Italia recibe a los mejores deportistas invernales del mundo en la capital mundial de la moda, Milán, y la sede italiana de mayor tradición en estas justas, Cortina d'Ampezzo, que fue sede de los Juegos de 1956.

    El hielo y la nieve ya se empezaron a derretir con las hazañas de los nuevos héroes olímpicos.


    		 País

    🥇

    🥈

    🥉

    Total

    1.
    		 Italia 🇮🇹

    1

    1

    1

    3

    2.
    		 Japón 🇯🇵

    1

    1

    3

    3

    3.
    		 Noruega 🇳🇴

    1

    1

    1

    3

    4.
    		 Suecia 🇸🇪

    1

    1

    0

    2

    5.
    		 Suiza 🇨🇭

    1

    0

    0

    1

    6.
    		 Eslovenia 🇸🇮

    0

    1

    0

    1

    7.
    		 Canadá 🇨🇦

    0

    0

    1

    1

    7.
    		 China 🇨🇳

    0

    0

    1

    1

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno