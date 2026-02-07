Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026

Italia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza ya presumen preseas de oro en los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026 . Te presentamos el medallero .

Luego de cuatro años de espera desde la cita de Beijing 2022, el norte de Italia recibe a los mejores deportistas invernales del mundo en la capital mundial de la moda, Milán, y la sede italiana de mayor tradición en estas justas, Cortina d'Ampezzo, que fue sede de los Juegos de 1956.