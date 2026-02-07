Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026
Te compartimos el cuadro de medallas de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.
Medallas Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.
Imagen Milano Cortina 2026
Italia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza ya presumen preseas de oro en los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026. Te presentamos el medallero.
Luego de cuatro años de espera desde la cita de Beijing 2022, el norte de Italia recibe a los mejores deportistas invernales del mundo en la capital mundial de la moda, Milán, y la sede italiana de mayor tradición en estas justas, Cortina d'Ampezzo, que fue sede de los Juegos de 1956.
El hielo y la nieve ya se empezaron a derretir con las hazañas de los nuevos héroes olímpicos.
|País
|
🥇 —
|
🥈 —
|
🥉 —
|
Total
|1.
| Italia 🇮🇹
|
1
|
1
|
1
|
3
|2.
|Japón 🇯🇵
|
1
|
1
|
3
|
3
|3.
|Noruega 🇳🇴
|
1
|
1
|
1
|
3
|4.
|Suecia 🇸🇪
|
1
|
1
|
0
|
2
|5.
|Suiza 🇨🇭
|
1
|
0
|
0
|
1
|6.
|Eslovenia 🇸🇮
|
0
|
1
|
0
|
1
|7.
|Canadá 🇨🇦
|
0
|
0
|
1
|
1
|7.
|China 🇨🇳
|
0
|
0
|
1
|
1