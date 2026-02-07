    Milano Cortina 2026

    Francesca Lollobrigida festeja cumpleaños con el primer oro de Italia

    Cuando supo que había ganado el oro e impuesto récord olímpico en Milano Cortina 2026, la patinadora italiana salió corriendo a donde estaba su hijo de tres años para abrazarlo.

    Ricardo Escartín
    Video Intenta no llorar: la angustia y la emoción de la primera medallista italiana


    Un momento imborrable es el que vivió la italiana Francesca Lollobrigida en el Estadio de patinaje de velocidad de Milán, luego de coronarse con el oro en la final de 3000 metros de patinaje de velocidad el día de su cumpleaños, este sábado 7 de febrero, en el primer día de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026.

    La local llegó a la línea de meta con un tiempo de 3:54.28, consiguiendo el primer puesto y estableciendo además el récord olímpico.

    Esta significa la primera medalla de oro para Italia en Milano Cortina 2026. Más temprano los anfitriones Giovanni Franzoni y Dominik Paris se colgaron la plata y el bronce respectivamente en el descenso masculino del esquí alpino.

    Es el primer metal dorado para Italia en los 3000 metros desde su aparición en Squaw Valley 1960, y la tercera medalla olímpica para Lollobrigida; en Beijing 2022 se adjudicó también la plata y el bronce en 3000 metros y salida en grupo, respectivamente.

    La noruega Ragne Wiklud cronometró 3:56.54 para quedarse así con la plata; por su parte, Valerie Maltais de Canadá completó el podio con 2.65 segundos de retraso a comparación del primer lugar.

    Francesca Lollobrigida, conmovida en el podio con su medalla de oro.
    Francesca Lollobrigida celebró con su hijo

    Después de Beijing 2022, Lollobrigida pensó seriamente retirarse del alto rendimiento para así iniciar una nueva etapa como madre. Luego de haberlo analizado, decidió no renunciar a ninguno de estos planes.

    Cuando se enteró que había ganado el oro e impuesto récord olímpico en Milano Cortina 2026, salió inmediatamente del lugar de las acciones hacia la zona de festejos donde estaba su hijo de apenas tres años de edad.

    Lo abrazó mientras lo cubrió con la bandera italiana para llevarlo por un pasillo que conecta a la pista, donde finalmente escuchó el himno de su país en la ceremonia de premiación.

    Francesca Lollobrigida es sobrina nieta de la legendaria actriz italiana Gina Lollobrigida, quien tuvo numerosos papeles de cine no solo en su país, sino también en Hollywood.

