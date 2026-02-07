Agenda olímpica Milano Cortina 2026: domingo 8 de febrero
Estrellas como Lindsey Vonn e Ilia Malinin nos deleitarán con grandes historias en el día 2 de competencias de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.
¡Súper domingo en la nieve y el hielo! El día 2 de competencias de Milano Cortina 2026 nos entregará la historia de la inquebrantable Lindsey Vonn, quien pese a una lesión delicada en la rodilla izquierda, buscará el oro en el descenso del esquí alpino.
Siete disciplinas entregarán medallas en ocho eventos. También destaca la Final de la prueba por equipos del patinaje artístico con las rutinas libres individuales, donde la estrella estadounidense Ilia Malinin podría deleitarnos con su patentado axel cuádruple.
Estos son los eventos destacados del domingo 8 de febrero de 2026 en los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.
Todos los horarios son del tiempo del centro de México (GMT-6).
Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.
Esquí alpino
🥇 4:30 am: Descenso femenino
Esquí de fondo
🥇 5:30 am: Esquiatlón de fondo 10 km. + 10 km. masculino
Biatlón
🥇7:05 am: Relevo mixto 4 x 6 km.
Snowboard
🥇7:26 am: Slalom gigante paralelo femenino
🥇7:36 am: Slalom gigante paralelo masculino
Patinaje de velocidad
🥇9:00 am: 5,000 m. masculino
Luge
🥇11:34 am: Individual masculino, carrera 4
Patinaje artístico
🥇2:55 pm: Equipos, patinaje individual masculino, programa libre
Curling
Dobles mixtos, round robin
3:05 am
Noruega vs. Chequia
Estonia vs. Corea del Sur
7:35 am
Canadá vs. Suecia
Gran Bretaña vs. Suiza
Estados Unidos vs. Estonia
Italia vs. Chequia
Hockey sobre hielo
Ronda preliminar femenino
9:40 am: Francia vs. Suecia - Grupo B
2:10 pm: Chequia vs. Finlandia - Grupo B