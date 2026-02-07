    Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: domingo 8 de febrero

    Estrellas como Lindsey Vonn e Ilia Malinin nos deleitarán con grandes historias en el día 2 de competencias de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.

    Por:
    Ricardo Otero
    Video Lindsey Vonn competirá en los Juegos Olímpicos con el ligamento cruzado roto


    ¡Súper domingo en la nieve y el hielo! El día 2 de competencias de Milano Cortina 2026 nos entregará la historia de la inquebrantable Lindsey Vonn, quien pese a una lesión delicada en la rodilla izquierda, buscará el oro en el descenso del esquí alpino.

    Siete disciplinas entregarán medallas en ocho eventos. También destaca la Final de la prueba por equipos del patinaje artístico con las rutinas libres individuales, donde la estrella estadounidense Ilia Malinin podría deleitarnos con su patentado axel cuádruple.

    Estos son los eventos destacados del domingo 8 de febrero de 2026 en los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.

    Todos los horarios son del tiempo del centro de México (GMT-6).

    Esquí alpino

    🥇 4:30 am: Descenso femenino

    Esquí de fondo


    🥇 5:30 am: Esquiatlón de fondo 10 km. + 10 km. masculino

    Biatlón


    🥇7:05 am: Relevo mixto 4 x 6 km.

    Snowboard


    🥇7:26 am: Slalom gigante paralelo femenino
    🥇7:36 am: Slalom gigante paralelo masculino

    Patinaje de velocidad


    🥇9:00 am: 5,000 m. masculino

    Luge


    🥇11:34 am: Individual masculino, carrera 4

    Patinaje artístico


    🥇2:55 pm: Equipos, patinaje individual masculino, programa libre

    Curling


    Dobles mixtos, round robin
    3:05 am
    Noruega vs. Chequia
    Estonia vs. Corea del Sur
    7:35 am
    Canadá vs. Suecia
    Gran Bretaña vs. Suiza
    Estados Unidos vs. Estonia
    Italia vs. Chequia

    Hockey sobre hielo


    Ronda preliminar femenino
    9:40 am: Francia vs. Suecia - Grupo B
    2:10 pm: Chequia vs. Finlandia - Grupo B

