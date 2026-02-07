Milano Cortina 2026 ¡Caen las primeras medallas de Milano Cortina 2026! Franjo von Allmen, de Suiza, se impuso en la final de descenso masculino de esquí alpino y logró la primera medalla de oro de Milano Cortina 2026.

Video Caen las primeras medallas de Milano Cortina 2026

El Centro de Esquí Stelvio, en Bormio, fue el escenario donde el suizo Franjo von Allmen amarró la primera medalla de oro en la prueba de descenso del esquí alpino este sábado 7 de febrero, en el día uno de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 al haber cronometrado una bajada de 1:51.61.

PUBLICIDAD

Giovanni Franzoni, de Italia, consiguió la plata en casa al quedar atrás apenas por dos décimas, al marcar 1:51.81, mientras que el podio lo completó Dominik Paris, también de Italia, con 1:52.11, que no podía conseguir presea en cinco ediciones olímpicas que ha participado; hoy lo logró como local.

Son los primeros metales que se entregan en la cita invernal de Milano Cortina 2026. von Allmen y Franzoni amarraron este resultado en lo que significa su debut en citas de invierno.

Marco Odermatt, la gran sorpresa

La sorpresa del día fue Marco Odermatt, que terminó en el cuarto sitio general con 1:52.31, y que es considerado como una de las más grandes leyendas del deporte suizo tras Roger Federer.

Odermatt viene de ser campeón olímpico en Beijing 2022 en la prueba de eslalon gigante. Hoy pudo repetir el resultado en descenso.