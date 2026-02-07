    Milano Cortina 2026

    ¡Caen las primeras medallas de Milano Cortina 2026!

    Franjo von Allmen, de Suiza, se impuso en la final de descenso masculino de esquí alpino y logró la primera medalla de oro de Milano Cortina 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Caen las primeras medallas de Milano Cortina 2026

    El Centro de Esquí Stelvio, en Bormio, fue el escenario donde el suizo Franjo von Allmen amarró la primera medalla de oro en la prueba de descenso del esquí alpino este sábado 7 de febrero, en el día uno de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 al haber cronometrado una bajada de 1:51.61.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 7 de febrero: ¡Cae primera medalla!
    3 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 7 de febrero: ¡Cae primera medalla!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Abucheos en inauguración de Milano-Cortina 2026 se vuelven virales, ¿para quién fue?
    1 mins

    Abucheos en inauguración de Milano-Cortina 2026 se vuelven virales, ¿para quién fue?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Quién es Kirsty Coventry? La presidenta del COI que aparece en el Estadio San Siro en Milano Cortina 2026
    2 mins

    ¿Quién es Kirsty Coventry? La presidenta del COI que aparece en el Estadio San Siro en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Tres leyendas italianas encienden los pebeteros de Milano Cortina 2026
    2 mins

    Tres leyendas italianas encienden los pebeteros de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 quedan oficialmente inaugurados
    2 mins

    Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 quedan oficialmente inaugurados

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 abren con inauguración inédita
    5 mins

    Los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 abren con inauguración inédita

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Quién es Regina Martínez y cuándo compite en Milano-Cortina 2026?
    2 mins

    ¿Quién es Regina Martínez y cuándo compite en Milano-Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Son bellísimos! Conoce los pebeteros olímpicos que iluminarán Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Son bellísimos! Conoce los pebeteros olímpicos que iluminarán Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡México desfila en Inauguración Milano Cortina 2026!
    2 mins

    ¡México desfila en Inauguración Milano Cortina 2026!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Accidentes fatales que han conmocionado los Juegos Olímpicos de Invierno
    2 mins

    Accidentes fatales que han conmocionado los Juegos Olímpicos de Invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Giovanni Franzoni, de Italia, consiguió la plata en casa al quedar atrás apenas por dos décimas, al marcar 1:51.81, mientras que el podio lo completó Dominik Paris, también de Italia, con 1:52.11, que no podía conseguir presea en cinco ediciones olímpicas que ha participado; hoy lo logró como local.

    Son los primeros metales que se entregan en la cita invernal de Milano Cortina 2026. von Allmen y Franzoni amarraron este resultado en lo que significa su debut en citas de invierno.

    Marco Odermatt, la gran sorpresa

    La sorpresa del día fue Marco Odermatt, que terminó en el cuarto sitio general con 1:52.31, y que es considerado como una de las más grandes leyendas del deporte suizo tras Roger Federer.

    Odermatt viene de ser campeón olímpico en Beijing 2022 en la prueba de eslalon gigante. Hoy pudo repetir el resultado en descenso.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno