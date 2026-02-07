Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Los inéditos casos de atletas que ganaron medalla los Juegos de Invierno y de Verano Sólo siete atletas en la historia de los Juegos Olímpicos han logrado esta clase de proeza.

Con motivo de las primeras medallas olímpicas entregadas en Milano Cortina 2026 este sábado 7 de febrero, hacemos un recuento de aquellos atletas que ganaron al menos una presea en justas de invierno y verano.

Y es que si representar a tu país en una cita de verano e invierno es un reto difícil, lograr ganar medallas en ambas justas luce como algo imposible.

Medallistas en dos estaciones olímpicas diferentes

Eddie Eagan. El oriundo de Colorado, Estados Unidos, pasó a la historia como el primer atleta en en ganar metales olímpicos en dos climas diferentes.

Ganó oro en el peso semipesado de boxeo, en Amberes 1920, y repitió mismo resultado en Lake Placid 1932, cuando compitió en bobsled de cuatro tripulantes. Es el único de los siete atletas en ganar el oro en ambas ediciones en disciplinas distintas.

Jacob Tullin Thams.Como buen representante de Noruega, se colgó el oro en salto de esquí en trampolín grande individual en Chamonix 1924, y 12 años después el segundo puesto en vela en 8 metros, en Berlín 1936.

Christa Luding-Rothenburger. Ganó dos oros en patinaje de velocidad en Sarajevo 1984 y Calgary 1988 en 500 y 1000 m, respectivamente. En Calgary también sostuvo la plata en 500 m.

Su pasión por la velocidad salió a relucir en Seúl 1988, cuando obtuvo el segundo puesto en ciclismo, en velocidad individual. Es la única atleta de este selecto club en ganar sus medallas de invierno y verano en el mismo año (1988).

Clara Hughes. Se subió al tercer puesto del podio en dos ocasiones en ciclismo de ruta en Atlanta 1996 representando a Canadá, en prueba de ruta y contrarreloj.

Luego obtuvo un oro, una plata y un bronce en tres ediciones invernales representando en patinaje de velocidad: Salt Lake City 2002, Turín 2006 y Vancouver 2010, en 5000 m y persecución por equipos.



Lauryn Williams. La atleta estadounidense amarró el oro y plata en Atenas 2004 y Londres 2012, en 100 m y 4 x 100 m, respectivamente.

La velocidad de Williams la demostró también en la justa invernal de Sochi 2014, donde disfrutó de la plata en bobsled doble con Elana Meyers.



Eddy Álvarez. El también norteamericano sólo conoció el metal plateado en dos ocasiones. La primera en Sochi 2014, en 5,000 m. por relevos en patinaje de velocidad sobre pista corta.

La segunda de ellas fue en Tokio 2020+1 cuando participó en el equipo de béisbol.



Alexandra Burghardt. El caso más reciente. En Beijing 2022, donde se colgó la plata en bobsled dobles junto con su compatriota Mariama Jamanka.

Dos años después, su ciclo olímpico seguiría en París 2024, cuando se colgó el bronce en el 4 x 100 m. París, cuna del fundador de los Juegos Olímpicos modernos Pierre de Coubertin, París fue testigo de la séptima atleta y cuarta mujer en la historia en ganar metales en dos estaciones olímpicas diferentes.

Hasta el momento, no se ha reportado algún atleta de Milano Cortina 2026 que haya participado en alguna cita olímpica de verano anterior.