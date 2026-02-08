    Milano Cortina 2026

    Reportan estable a Lindsey Vonn tras accidente en Milano Cortina 2026

    El Comité Olímpico de Estados Unidos dijo que Lindsey Vonn se encuentra estable y atendida por doctores italianos tras su caída en el descenso del esquí alpino de Milano Cortina 2026.

    Por:
    Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video La aparatosa caída de Lindsey Vonn en Milano Cortina 2026


    Lindsey Vonn está estable, hospitalizada y atendida por médicos italianos tras la caída que no le permitió terminar el descenso del esquí alpino de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

    PUBLICIDAD

    La campeona olímpica de Vancouver 2010 compitió pese a sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda hace 9 días en Crans-Montana, Suiza.

    “Lindsey Vonn sufrió una lesión, pero se encuentra en condición estable y en buenas manos con un equipo de médicos estadounidenses e italianos”, informó Team USA a través de su cuenta de X.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    ¡Histórico! Récord olímpico y oro para Sander Eitrem en patinaje de velocidad
    1 mins

    ¡Histórico! Récord olímpico y oro para Sander Eitrem en patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Snowboard: Zuzana Maderova rompe supremacía de la bicampeona olímpica Ester Ledecká
    1 mins

    Snowboard: Zuzana Maderova rompe supremacía de la bicampeona olímpica Ester Ledecká

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡De locos! Benjamin Karl se quita la ropa al ganar oro en Snowboard
    1 mins

    ¡De locos! Benjamin Karl se quita la ropa al ganar oro en Snowboard

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Francia se lleva su primer oro de Milano Cortina 2026 en el biatlón
    1 mins

    Francia se lleva su primer oro de Milano Cortina 2026 en el biatlón

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Lindsey Vonn y el accidente similar al que sufrió en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Lindsey Vonn y el accidente similar al que sufrió en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Johannes Hosflot Klaebo extiende su leyenda con su sexto oro olímpico
    1 mins

    Johannes Hosflot Klaebo extiende su leyenda con su sexto oro olímpico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Lindsey Vonn: la leyenda del esquí que impacta Milano Cortina 2026 tras su caída
    2 mins

    Lindsey Vonn: la leyenda del esquí que impacta Milano Cortina 2026 tras su caída

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Consternación por Lindsey Vonn tras accidente, es llevada en helicóptero
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Consternación por Lindsey Vonn tras accidente, es llevada en helicóptero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agridulce oro de Breezy Johnson, tras caída de Lyndsey Vonn en esquí alpino
    2 mins

    Agridulce oro de Breezy Johnson, tras caída de Lyndsey Vonn en esquí alpino

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 8 de febrero de febrero: Accidente de Lindsey Vonn
    13 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 8 de febrero de febrero: Accidente de Lindsey Vonn

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Desde su lesión, Vonn acaparó las miradas del mundo al decidir competir en Milano Cortina 2026.

    Video La aparatosa caída de Lindsey Vonn en Milano Cortina 2026

    La caída de Lindsey Vonn en Milano Cortina 2026

    Apenas a los 13 segundos de su salida, Lindsey Vonn tocó una bandera con su brazo derecho, lo que la desbalanceó en el salto consiguiente y provocó su caída a la nieve.

    La estadounidense fue atendida en el lugar por paramédicos, que la colocaron en una camilla y la engancharon a una cuerda para ser trasladada en helicóptero a un hospital cercano a la pista de Tofane.

    Lindsey Vonn no pudo librar una bandera, que la desbalanceó en el descenso.
    Lindsey Vonn no pudo librar una bandera, que la desbalanceó en el descenso.
    Imagen Getty Images

    El público se mantuvo en silencio mientras Vonn era atendida en la pista, que solamente fue interrumpido cuando el sonido local pidió aplausos para la laureada esquiadora.

    La atención a Vonn retrasó la competencia por poco más de 20 minutos. Ella fue la décimotercera esquiadora en tomar la salida.

    Previamente realizó su descenso su compatriota Breezy Johnson, quien finalmente se llevó la medalla de oro, la primera para Estados Unidos justamente desde que Lindsey Vonn la ganó en Vancouver 2010.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos