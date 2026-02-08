Milano Cortina 2026 Reportan estable a Lindsey Vonn tras accidente en Milano Cortina 2026 El Comité Olímpico de Estados Unidos dijo que Lindsey Vonn se encuentra estable y atendida por doctores italianos tras su caída en el descenso del esquí alpino de Milano Cortina 2026.

Lindsey Vonn está estable, hospitalizada y atendida por médicos italianos tras la caída que no le permitió terminar el descenso del esquí alpino de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 .

La campeona olímpica de Vancouver 2010 compitió pese a sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda hace 9 días en Crans-Montana, Suiza.

“Lindsey Vonn sufrió una lesión, pero se encuentra en condición estable y en buenas manos con un equipo de médicos estadounidenses e italianos”, informó Team USA a través de su cuenta de X.

Desde su lesión, Vonn acaparó las miradas del mundo al decidir competir en Milano Cortina 2026.

La caída de Lindsey Vonn en Milano Cortina 2026

Apenas a los 13 segundos de su salida, Lindsey Vonn tocó una bandera con su brazo derecho, lo que la desbalanceó en el salto consiguiente y provocó su caída a la nieve.

La estadounidense fue atendida en el lugar por paramédicos, que la colocaron en una camilla y la engancharon a una cuerda para ser trasladada en helicóptero a un hospital cercano a la pista de Tofane.

Lindsey Vonn no pudo librar una bandera, que la desbalanceó en el descenso. Imagen Getty Images

El público se mantuvo en silencio mientras Vonn era atendida en la pista, que solamente fue interrumpido cuando el sonido local pidió aplausos para la laureada esquiadora.

La atención a Vonn retrasó la competencia por poco más de 20 minutos. Ella fue la décimotercera esquiadora en tomar la salida.

Previamente realizó su descenso su compatriota Breezy Johnson , quien finalmente se llevó la medalla de oro, la primera para Estados Unidos justamente desde que Lindsey Vonn la ganó en Vancouver 2010.