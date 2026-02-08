Milano Cortina 2026 ¡De locos! Benjamin Karl se quita la ropa al ganar oro en Snowboard Benjamin Karl se quita la camiseta térmica al ganar oro en el slalom del snowboard en Milano Cortina 2026, tras repetir su triunfo de Beijing 2022.

El austriaco Benjamin Karl emocionó a todos en el día tres de Milano Cortina 2026 cuando, al ganar el oro en slalom gigante paralelo de snowboard con un tiempo de 44.22 segundos, festejó con euforia al quitarse la camiseta térmica y quedar desnudo del torso.

El Snow Park de Livigno fue el escenario donde Karl hizo historia al convertirse en el primer snowboarder en ganar cuatro medallas olímpicas de forma consecutiva, las últimas dos fueron de oro en Beijing 2022 y en esta cita invernal.

Esta es la segunda ocasión en la historia de la disciplina que un atleta repite oro desde que formó parte del calendario olímpico en Salt Lake City 2002.

Fue el suizo Philip Schoch quien logró la proeza en las ediciones de 2002 y Turín 2006.

La medalla de plata se la llevó el surcoreano Kim Sangkyum, la que significa la segunda presea para su país en snowboard. Lo hizo con un tiempo de +0.20 a diferencia de Karl.

El podio fue completado con la presencia de Tervel Zamfirov, de Bulgaria, que amarró el bronce en una carrera muy cerrada contra el esloveno Tim Mastnaj, quien terminó en el cuarto puesto mediante revisión fotográfica.