Milano Cortina 2026 ¡Histórico! Récord olímpico y oro para Sander Eitrem en patinaje de velocidad El noruego Sander Eitrem hizo historia en Milano Cortina al darle la décima presea dorada a su país en los 5000 m. del patinaje de velocidad; Italia obtuvo el bronce mediante Riccardo Lorello.

Un nuevo récord olímpico se estableció en el tercer día de Milano Cortina 2026 luego de que el noruego Sander Eitrem fue el más rápido del patinaje de velocidad masculino 5000 metros, llevado a cabo en el Estadio de Patinaje de Velocidad de Milán, al cronometrar 6:03.95.

El segundo puesto fue pisado por Metodej Jilek, de Chequia, con una diferencia de 2.53 segundos después del del primer lugar.

El anfitrión Riccardo Lorello se adjudicó la presea de bronce a 5.27 del líder, sorprendiendo a todos por no haber sido considerado como favorito a llevarse algún metal.

Noruega es una potencia en esta categoría, la cual formó parte del calendario olímpico por primera vez en Chamonix 1924. Con el triunfo de Eitrem, el país nórdico ostenta 10 medallas de oro en 102 años.

Sander Eitrem le dio el primer oro a Noruega en esta prueba en 32 años. Imagen Getty Images

La potencia 'dormida' en los 5000 m. de patinaje de velocidad

El resultado es aún más importante para el pueblo noruego, pues desde Lillehammer 1994 ningún patinador noruego había podido subirse a lo más alto del podio; hoy, 28 años después, Eitrem le da una nueva alegría a su país con todo y récord olímpico.

Con el bronce de Lorello, este es apenas el segundo metal en la historia de Italia en la disciplina. El primero de ellos llegó a través de Enrico Fabris, quien coincidentemente también ganó el bronce en Turín 2006, edición llevada a cabo también en Italia.

Al momento Noruega lidera el medallero de Milano Cortina con 6 preseas en total (tres de oro), mientras que Italia se posiciona en el segundo puesto con 7 (una de oro).

Paul Gasol, leyenda de Los Angeles Lakers y de la selección española de basquetbol, fue invitado a la entrega de medallas por ser miembro del Comité Olímpico Internacional.