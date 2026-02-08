Milano Cortina 2026 ¡Ya llegaron! Estrellas de la NHL vuelven al calendario olímpico en Milano Cortina 2026 Entre los 148 jugadores de la NHL se encuentran Sidney Crosby y Auston Matthews, bicampeones olímpicos y que llegaron este domingo a Milano Cortina 2026.

El torneo masculino de hockey sobre hielo de Milano Cortina 2026 marca el esperado regreso de los jugadores de la NHL al calendario olímpico, luego de 12 años de ausencia, y este domingo 8 de febrero arribaron a Milán los equipos de Canadá y Estados Unidos tras un vuelo procedente de Nueva York.

Entre las aclamadas figuras que llegaron a la sede olímpica están el canadiense Connor McDavid, así como los estadounidenses bicampeones olímpicos Sidney Crosby y Auston Matthews, todos ellos multicampeones de diversos títulos a nivel colectivo e individual.

Un total de 148 jugadores de la NHL serán parte de la historia de Milano Cortina 2026. Los juegos se llevarán a cabo en la Arena de Hockey sobre Hielo Santagiulia de Milán y el inicio de las acciones será este jueves 12 de febrero con los partidos Canadá vs. Chequia y Estados Unidos vs. Letonia.

La última vez que atletas de la Liga Nacional de Hockey formaron parte de una edición olímpica de invierno fue en Sochi 2014, perdiendo la oportunidad de ganar uno de los tres metales en Pyoengchang 2018 y Beijing 2022.