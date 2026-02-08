Milano Cortina 2026 Agridulce oro de Breezy Johnson, tras caída de Lyndsey Vonn en esquí alpino La estadounidense Breezy Johnson tuvo un descenso impecable para llevarse la medalla de oro en el esquí alpino de Milano Cortina 2026, pero su festejó se tornó en preocupación por el accidente de Lindsey Vonn.

Por: Ricardo Otero

Video Dolorosa caída de Lindsey Vonn en el descenso



Breezy Johnson tuvo un descenso impecable, sorprendió al colocarse en el primer puesto, pero tras el aparatoso accidente de Lindsey Vonn, cada vez que las cámaras la enfocaban, podía notarse la preocupación en el rostro. Su oro en el esquí alpino de Milano Cortina 2026 terminó por ser agridulce por el estado de salud de su compañera.

Johnson fue impecable e implacable en la legendaria pista de Tofane, con un registro final de 1:36.10.

Tras instalarse en la cima de la clasificación, tuvo que esperar el paso del resto de las competidoras, incluida su compatriota Lindsey Vonn, sobre quien estaban puestas todas las miradas de esta competencia.

El rostro de alegría y alivio de Breezy Johnson después del paso de cada rival que no podía mejorar su tiempo, se transformó en muecas de tristeza y preocupación por el accidente de Vonn, quien compitió pese a tener el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda roto por una caída ocurrida hace nueve días en Suiza.

Y aunque la atención de la historia se partió entre la pista de Tofane y el accidente de Lindsey Vonn , el primer oro de Estados Unidos en Milano Cortina 2026 fue finalmente uno esperado para ellos, aunque con un nombre diferente.

Nadie logró bajar a Breezy Johnson del primer lugar del descenso en el esquí alpino. Imagen Getty Images

Breezy Johnson es la nueva campeona olímpica

Johnson mostró un control total de Tofane, un sitio muy bien conocido por las esquiadoras de élite.

La alemana Emma Aicher se quedó con la plata, con tiempo de 1:36.14, apenas cuatro centésimas de segundo más que Johnson.

Pero el accidente de Vonn provocó una pausa de 35 minutos para atenderla y poder retirarla de la pista en un helicóptero. No podemos saber cuánto pudo afectar eso al resto de las esquiadoras.

La italia Sofia Goggia, quien encendió el pebetero en Cortina d’Ampezzo el pasado viernes durante la ceremonia inaugural , se ubicó en el tercer lugar tras su descenso con tiempo de 1:36.69 y nadie la logró sacar del podio después.

Para Goggia podría parecer poco no lograr el oro en casa, pero este bronce le da un lugar en la historia al ser la primera que gana tres medallas en esta prueba en la historia de los Juegos Olímpicos, sumada al oro de Pyeongchang 2018 y la plata de Beijing 2022.

Es el segundo oro en la historia de esta competencia en Juegos Olímpicos para Estados Unidos. El anterior fue el de Lindsey Vonn en Vancouver 2010.

Pero aún pese a la incertidumbre del momento respecto al estado de salud de Vonn, Breezy Johnson se dio el permiso de sonreír, alzar los brazos y conmoverse durante la ceremonia de premiación.