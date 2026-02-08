    Milano Cortina 2026

    Francia se lleva su primer oro de Milano Cortina 2026 en el biatlón

    Francia se impuso con autoridad en el relevo mixto de biatlón 4 x 6 km., mientras que la batalla por la plata y bronce se decidió por menos de un segundo entre tres equipos.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Francia domina en el biatlón mixto 4x6 de Milano Cortina 2026


    La Marsellesa sonó por primera vez en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, con la victoria del equipo de Francia en la prueba mixta de relevos 4x6 del biatlón.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Lindsey Vonn y el accidente similar al que sufrió en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Lindsey Vonn y el accidente similar al que sufrió en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Johannes Hosflot Klaebo extiende su leyenda con su sexto oro olímpico
    1 mins

    Johannes Hosflot Klaebo extiende su leyenda con su sexto oro olímpico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Lindsey Vonn: la leyenda del esquí que impacta Milano Cortina 2026 tras su caída
    2 mins

    Lindsey Vonn: la leyenda del esquí que impacta Milano Cortina 2026 tras su caída

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Consternación por Lindsey Vonn tras accidente, es llevada en helicóptero
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Consternación por Lindsey Vonn tras accidente, es llevada en helicóptero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agridulce oro de Breezy Johnson, tras caída de Lyndsey Vonn en esquí alpino
    2 mins

    Agridulce oro de Breezy Johnson, tras caída de Lyndsey Vonn en esquí alpino

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 8 de febrero de febrero: Accidente de Lindsey Vonn
    9 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy domingo 8 de febrero de febrero: Accidente de Lindsey Vonn

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    La aparatosa caída de Lindsey Vonn en el descenso del esquí apino
    2 mins

    La aparatosa caída de Lindsey Vonn en el descenso del esquí apino

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Las declaraciones de Sarah Schleper que dan orgullo a México
    2 mins

    Juegos Olímpicos: Las declaraciones de Sarah Schleper que dan orgullo a México

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Susto en Milano Cortina 2026: campeona olímpica sufre aparatosa caída
    1 mins

    Susto en Milano Cortina 2026: campeona olímpica sufre aparatosa caída

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Conoce la disciplina en la que compiten Allan Corona y Regina Martínez
    3 mins

    Conoce la disciplina en la que compiten Allan Corona y Regina Martínez

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Los franceses Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot y Julia Simon dieron cátedra y cruzaron la meta con casi 20 segundos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, con tiempo de 46:25.8 minutos.

    Pero la batalla por el resto del podio fue de alarido.

    El equipo de Noruega se llevó la medalla de plata con registro de 46:44.2, en un cierre cardiaco para dejar a Alemania con el bronce, con solo cuatro décimas de segundo de diferencia.

    El equipo de biatlón mixto de Francia presume sus medallas de oro.
    El equipo de biatlón mixto de Francia presume sus medallas de oro.
    Imagen Getty Images

    La local Italia se quedó al margen del podio a solo otras cuatro décimas de segundo. La diferencia entre la plata y el cuarto lugar fue de 0.8 segundos.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Video La aparatosa caída de Lindsey Vonn en Milano Cortina 2026
    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos