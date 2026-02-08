Milano Cortina 2026 Francia se lleva su primer oro de Milano Cortina 2026 en el biatlón Francia se impuso con autoridad en el relevo mixto de biatlón 4 x 6 km., mientras que la batalla por la plata y bronce se decidió por menos de un segundo entre tres equipos.



Video Francia domina en el biatlón mixto 4x6 de Milano Cortina 2026



La Marsellesa sonó por primera vez en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, con la victoria del equipo de Francia en la prueba mixta de relevos 4x6 del biatlón.

Los franceses Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot y Julia Simon dieron cátedra y cruzaron la meta con casi 20 segundos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, con tiempo de 46:25.8 minutos.

C’est l’or !



Bravo Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon, nos grands champions en relais mixte de biathlon. Quels frissons ! Le pays est fier.pic.twitter.com/Yo3pzy2gWS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 8, 2026

Pero la batalla por el resto del podio fue de alarido.

El equipo de Noruega se llevó la medalla de plata con registro de 46:44.2, en un cierre cardiaco para dejar a Alemania con el bronce, con solo cuatro décimas de segundo de diferencia.

El equipo de biatlón mixto de Francia presume sus medallas de oro. Imagen Getty Images

La local Italia se quedó al margen del podio a solo otras cuatro décimas de segundo. La diferencia entre la plata y el cuarto lugar fue de 0.8 segundos.

