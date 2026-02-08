    Milano Cortina 2026

    Johannes Hosflot Klaebo extiende su leyenda con su sexto oro olímpico

    El noruego Johannes Hosflot Klaebo se paró en el sitio más alto del podio de los Juegos Olímpicos por sexta vez, con el oro en en esquiatlón de 10 km. + 10 km. del esquí de fondo de Milano Cortina 2026.

    Por:
    Ricardo Otero
    Video El noruego Klaebo logra su sexto oro olímpico en esquí de fondo


    El noruego Johannes Hosflot Klaebo volvió a hacerlo: por sexta vez se paró en el sitio más alto del podio de los Juegos Olímpicos al llevarse el oro en en esquiatlón de 10 km. + 10 km. del esquí de fondo de Milano Cortina 2026.

    Pero el final de la carrera no estuvo exento de polémica, pues una advertencia puso en duda la plata del francés Mathis Desloges, quien finalmente pudo subir al podio.

    Las delegaciones de Noruega y de atletas independientes protestaron el resultado final por un corte a la pista que hizo Desloges. Los jueces determinaron que la tarjeta amarilla de advertencia fue suficiente, luego de una deliberación en la pista.

    Klaebo marcó un tiempo de 46:11.0, dos segundos más rápido que Desloges, mientras que el bronce quedó en manos del también noruego Martin Lowstrom Nyenget, que registró 46:13.1.

    Johannes Hosflot Klaebo ya suma seis medallas de oro en Juegos Olímpicos.
    Imagen Getty Images

    En cuanto a los representantes de países latinoamericanos, el argentino Franco Dal Farra fue el mejor ubicado, con un tiempo de 53:48.3, que lo dejó en la posición 61.

    Mateo Sauma (Argentina) finalizó en la posición 67, Fredrik Fodstad (Colombia) en la 69, Sebastián Enderstad (Chile) en la 72 y Timo Juhani Gronlund (Bolivia) en la 73.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Video ¿Qué atletas robarán miradas en Milano-Cortina 2026? Acá te decimos
