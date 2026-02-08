    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Consternación por Lindsey Vonn tras accidente, es llevada en helicóptero

    La estadounidense de 41 años que compitió con ligamento cruzado roto es trasladada de emergencia tras accidente.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Quedamos congelados! Tras accidente, se llevan a Vonn en helicóptero

    El accidente de Lindsey Vonn en el segundo día de actividades de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 puso en consternación a los asistentes a la prueba del descenso femenil.

    El público asistente veía con asombro cómo la campeona olímpica estadounidense de 41 años sufría un accidente estrepitoso tras chocar con una bandera.

    Cabe recordar que Lindsey Vonn competía con un ligamento cruzado roto, por lo que el riesgo era elevado, pero la esquiadora acaparó reflectores al decidir competir en Milano Cortina.

    Los Juegos Olímpicos de Invierno marcaron un difícil día para Vonn quien, tras el accidente, fue atendida de emergencia y llevada en helicóptero, ante el drama que se vivía entre el público.

    Hasta el momento, no hay parte médico oficial para Lindsey Vonn. Su compatriota Breezy Johnson ganó el oro en la prueba.

