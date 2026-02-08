Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Lindsey Vonn y el accidente similar al que sufrió en Milano Cortina 2026 La legendaria esquiadora tuvo un accidente que es muy parecido a uno que sufrió en Austria en 2013.

Video Triste coincidencia: Vonn sufrió accidente similar hace 13 años

Lindsey Vonn, legendaria esquiadora estadounidense, sufrió un accidente en su competencia de descenso femenil en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en su segundo día, lo que también hizo recordar un episodio similar que sufrió hace 13 años.

Vonn fue auxiliada y llevada en helicóptero después de caer estrepitosamente al inicio de su competencia, un hecho que se repite desde que en 2013 sufriera algo similar.

En aquella ocasión, Vonn completaba su participación en el Super-G dentro de la primera carrera de la Serie Mundial de Esquí en Schladming, Austria, el 5 de febrero de 2013.

Vonn perdió el control para caer de forma estrepitosa y con un grito similar que, tristemente, también conmocionó este domingo en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

En aquella ocasión, Vonn se rompió el ligamento cruzado anterior, una lesión que la misma Lindsey sufrió hace apenas unos días, por lo que compitió mermada de la rodilla en la magna justa invernal del norte de Italia.