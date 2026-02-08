Milano Cortina 2026 Lindsey Vonn: la leyenda del esquí que impacta Milano Cortina 2026 tras su caída La carrera de Lindsey Vonn ha estado marcada por triunfos y lesiones de rodillas, la más reciente, antes de competir en Milano Cortina 2026.

Video La aparatosa caída de Lindsey Vonn en Milano Cortina 2026

Uno de los momentos más impactantes de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se vivió en el Centro de Esquí Alpino de Tofane, cuando la estadounidense Lindsey Vonn sufrió una fuerte caída apenas iniciando su descenso este domingo.

Su carrera ha estado marcada por una serie de récords que la colocan como una de las mejores esquiadoras del mundo de la historia, pero también por lesiones graves en ambas rodillas que, pese a ello, ha superado para regresar a lo más alto del esquí alpino.

¿Quién es Lindsey Vonn?



Lindsey Vonn logró consolidarse como una de las caras más famosas del deporte internacional por haber sido una de las figuras más dominantes del esquí alpino, pese a las numerosas lesiones sufridas a lo largo de 26 años de carrera.

Su oro olímpico y tres medallas más en tres ediciones de invierno, sus ocho medallas en Campeonatos Mundiales, dos de ellas de oro, y su dominio en el Campeonato del Mundo de la FIS con 82 victorias,137 podios y cuatro clasificaciones generales consecutivas entre 2008 al 2012, avalan su título de leyenda.

Vonn pasó a la historia de este deporte al romper múltiples récords.

Se convirtió en la primera estadounidense de la historia en ganar un oro olímpico en el descenso (downhill) de esquí alpino, en Vancouver 2010.

Generaciones de esquiadoras pasan y con 43 victorias en descenso, sigue sigue siendo la máxima ganadora de la Copa del Mundo.

Entre 2009 y 2010 su nombre pasó a los libros de historia cuando se convirtió en la primera mujer en ganar el descenso, super-G, gigante y Combinada en una sola temporada.

Triunfos a pesar de las lesiones de Lindsey Vonn



Pero su camino no fue nada fácil para conseguir todo esto. A lo largo de su carrera ha sufrido diversas lesiones, sobre todo en ambas rodillas.

Una de las más importantes fue la que padeció en la primera carrera de la temporada en Schladming, Austria, el 5 de febrero de 2013, en el Super-G, un accidente que fue similar al de este domingo en Milano Cortina.

Para esa ocasión se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA) y el ligamento colateral medial (LCM) de la rodilla derecha.

10 meses después regresó a las actividades de la Copa del Mundo de descenso en Val d'Isère, Francia, donde una nueva rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) volvió a pausar su carrera.

En 2019 anunció su retiro como profesional, pero luego de cinco años regresó en noviembre del 2024.

El pasado 30 de enero sufrió otra ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en una competencia en Suiza, lo que la puso en dudas para competir en esta justa olímpica invernal.

Hasta el momento, ni el Equipo de Esquí y Snowboard de Estados Unidos, ni el Comité Olímpico Estadounidense han revelado el estado de salud de Lindsey Vonn luego de su caída en Tofane.