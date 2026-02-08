Milano Cortina 2026 Snowboard: Zuzana Maderova rompe supremacía de la bicampeona olímpica Ester Ledecká La checa Zuzana Maderova rompió la hegemonía de su compatriota Ledecká, oro en Pyeongchang 2018 y Beijing 2022 y que esta vez quedó eliminada en Cuartos de Final.

Video Zuzana Maderova extiende dominio checo en el snowboard

El oro se quedó en casa. Al Día 2 de Milano Cortina 2026 se le sumó una nueva sorpresa luego de que Zuzana Maderova, de Chequia, se adjudicó el oro del slalom gigante paralelo femenino en el snowboard con 45.97 segundos, para cortar la racha de su compatriota Ester Ledecká, que venía de ser bicampeona en Pyeongchang 2018 y Beijing 2022.

Ledecká, quien llegó como favorita para repetir resultado en el Snow Park de Livigno, se quedó corta al ser eliminada en los Cuartos de Final.

Por su parte, Maderova realizó en la final un descenso controlado y sin complicaciones en su duelo contra la austriaca Sabine Payer, quien se colgó la plata con 46.80, con una clara desventaja sobre su rival.

Zuzana Maderova tuvo una clara victoria en la Final por el oro. Imagen Getty Images

Con 22 años, Maderova es campeona olímpica por primera vez en su carrera y le da a Chequia su tercera presea dorada consecutiva desde Pyoengchang 2018.

