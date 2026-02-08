Milano Cortina 2026 La aparatosa caída de Lindsey Vonn en el descenso del esquí apino La estadounidense Lindsey Vonn sufrió un accidente al inicio de su descenso en el esquí alpino de Milano Cortina 2026, que le provocó salir de la pista en helicóptero rumbo a un hospital.

Por: Ricardo Otero Síguenos en Google

Video Dolorosa caída de Lindsey Vonn en el descenso



La incertidumbre de los últimos nueve días respecto a la legendaria Lindsey Vonn terminó en un silencio sepulcral del público tras la aparatosa caída que sufrió en la competencia de descenso del esquí alpino de Milano Cortina 2026.

En el décimo tercer turno de salida entre las competidoras, apenas en una de las primeras curvas, Vonn tocó una de las banderas de la pista, perdió el control en el salto y no pudo caer de forma correcta para sufrir el doloroso accidente que puso fin a su participación.

El público presente en la legendaria pista de Tofane guardó uno de esos silencios que calan los huesos, luego unos tímidos aplausos y nuevamente el mutis que hizo crecer la preocupación conforme pasaron los minutos de trabajo del cuerpo médico para atender a la esquiadora.

Lindsey Vonn finalmente fue retirada de Tofane en helicóptero, al momento aún sin un reporte puntual de su estado de salud.

La dramática lesión en la rodilla de Lindsey Vonn

La estadounidense compitió pese a sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en una competencia en Suiza el pasado 30 de enero.

No tardó la legendaria esquiadora, campeona olímpica en Vancouver 2010, en afirmar que pese a la lesión, competiría en Milano Cortina 2026.

Apenas el pasado martes lo confirmó en conferencia de prensa en la sede olímpica. Una decisión controversial que generó toda clase de opiniones de aficionados y especialistas.

El viernes y sábado, completó exitosamente los entrenamientos oficiales sobre la pista de Tofane, incluso con un progreso de casi dos segundos en su segundo descenso, lo que generó optimismo.

Información en desarrollo.