Milano Cortina 2026 Max Langenhan supera molestia en el cuello para llevarse oro en el luge El alemán Max Langenhan se recuperó de molestias en el cuello que tuvo en la jornada previa para ser el más rápido en el luge individual de los Juegos Olímpicos.

Video Max Langenhan se lleva un oro dramático en el luge de Milano Cortina 2026



Un dolor en el cuello que requirió rehabilitación por seis horas no fue suficiente para detener al alemán Max Langenhan, el campeón del luge individual en Milano Cortina 2026.

Langenhan fue el más rápido sobre el trineo y fijó tiempo total de 3:31.191, con su cuarto y último descenso en el tobogán de 52.660 segundos.

Este registro final terminó por decidir una competencia pareja luego de tres rondas, donde el austriaco Jonas Müller le “pisaba los patines”. Müller tuvo tiempo de 52.962 segundos en esta ronda, para un total de 3:31.787.

El bronce fue para el italiano Dominik Fischnaller, con un total de 3:32.125.

Es el primer oro para Alemania en Milano Cortina 2026.

Max Langenhan firmó su descenso más rápido en la cuarta ronda. Imagen Getty Images

