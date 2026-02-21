Milano Cortina 2026 Johannes Hosflot Klaebo: De leyenda a mito en la nieve y el hielo de Milano Cortina 2026 Con su sexto oro obtenido en los 50 kilómetros en Milano Cortina 2026, el esquiador de fondo noruego estableció récords que muy pocos atletas han logrado en la historia.



Video Johannes Hoesflot Klaebo cumple y gana su sexto oro en Milano Cortina 2026

Lo de Johannes Hoesflot Klaebo es de otra categoría. Con su oro conquistado en los 50 kilómetros del esquí de fondo en Milano Cortina 2026, el noruego obtuvo su sexta presea dorada en esta justa invernal, la undécima en su carrera y la décimo tercera medalla general en su trayectoria en tres Juegos Olímpicos de Invierno.

Con estas cifras, el esquiador de fondo dejó de ser leyenda para convertirse en un mito del deporte, tras establecer récords que muy pocos atletas se han atrevido a lograr en la historia.

Klaebo: máximo ganador de medallas de oro en Juegos Olímpicos de Invierno

Desde el pasado 13 de febrero, Klaebo escribió historia para su país cuando obtuvo su octavo oro en su carrera, en los 10 km estilo libre.

Con esto, empató a sus compatriotas Marit Bjoergen (2010 a 2018), Bjoern Daehlie (1992 a 1998) y Ole Einar Bjoerndalen (1994 a 2014), quienes también consiguieron esa cantidad de metales dorados.

Pero Klaebo fue más allá y conquistó, este 15 de febrero, otro oro más en el relevo de 4 x 7.5 km , convirtiéndose en el máximo ganador de primeros lugares en la historia de las citas invernales.

Su apetito quedó satisfecho cuando abrazó otros dos más: en el sprint clásico por equipos , este 18 de febrero, y el de los 50 kilómetros, para así alcanzar los once metales dorados.

Johanes Klaebo: único en ganar las seis pruebas del esquí de fondo



En retrospectiva a lo anterior y sumando el metal dorado del esquiatlón de 10 km. + 10 km conseguido este 8 de febrero, y el del sprint clásico alcanzado este 10 de febrero,el atleta noruego se convierte en esquiador de fondo en ganar cada una de las pruebas de este deporte en una sola edición olímpica.

Klaebo, entre los máximos ganadores de preseas de cualquier metal en justas invernales



El noruego también entra en la lista de máximos ganadores de medallas (de cualquier metal) en justas invernales:

1.- Marit Bjorgen (Noruega): 15 medallas.

2.- Ole Einar Bjorndalen (Noruega): 14 medallas.

2.- Arianna Fontana (Italia): 14 medallas.

3.- Ireen Wüst (Países Bajos): 13 medallas.

3.-Johannes Hosflot Klaebo (Noruega): 13 medallas.

Klaebo: máximo ganador de oros en una edición de Juegos Olímpicos de Invierno



Con su sexto oro en Milano Cortina, Klaebo alcanzó el título de máximo ganador de primeros puestos en una cita de invierno.

Con esto, rebasó lo hecho por Eric Heiden, patinador de velocidad estadounidense que en Lake Placid 1980 se convirtió en el primer atleta invernal en alcanzar cinco metales dorados, un récord que el atleta nórdico quebraría 46 años después.

Klaebo se suma a nombres como Phelps, Otto y Mark Spitz



El atleta europeo puede presumir que está a la altura de grandes figuras como Michael Phelps, Mark Spitz o Kristin Otto, pues está ubicado en el cuarto puesto de atletas que hayan conquistado la mayor cantidad de preseas doradas en la historia de los Olímpicos invernales y veraniegos, en una sola edición y sin haber ganado otras medallas de diferente color:

1.-Michael Phelps (Estados Unidos) - 8 oros en Beijing 2008 (natación).

2.-Mark Spitz (Estados Unidos) - 7 oros en Munich 1972 (natación).

3.- Kristin Otto (Alemania) - 6 oros en Seúl 1988 (natación).

3.-Vitaly Scherbo (Equipo Unificado (Bielorrusa)) - 6 oros en Barcelona 1992 (gimnasia).

3.- Johannes Hoesflot Klaebo (Noruega) - 6 oros en Milano Cortina 2026.

Klaebo, entre los más galardonados de Juegos Olímpicos de invierno y verano



Con sus trece medallas, el esquiador de fondo escaló a la posición 10 de máximos ganadores de preseas en la historia de las justas olímpicas, tanto invernales como veraniegas.

Atrás de él se ubican otros atletas que tienen la misma cantidad de preseas totales, pero Klaebo se diferencia en la tabla de posición por ser el que más oros tiene de todos ellos.

Quienes también tienen trece medallas son el gimnasta soviético Boris Shakhlin (7 de oro), el esgrimista italiano Edoardo Mangiarotti (6 de oro), la patinadora de velocidad neerlandesa Ireen Wüst (6 de oro) y el gimnasta japonés Takashi Ono (5 de oro).

El atleta que ostenta el primer puesto de esta lista es el nadador estadounidense Michael Phelps, que ganó 28 medallas. Este sábado, a un día de culminar Milano Cortina 2026, un nuevo miembro entró a lo más selecto del Olimpo.