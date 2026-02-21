Milano Cortina 2026 ¡Misión cumplida! Johannes Hoesflot Klaebo gana su sexto oro de Milano Cortina 2026 Johannes Hoesflot Klaebo prometió seis medallas de oro en Milano Cortina 2026 y cumplió con su objetivo al ganar los 50 km. del esquí de fondo; Noruega hizo el 1-2-3.

Video Johannes Hoesflot Klaebo cumple y gana su sexto oro en Milano Cortina 2026

¡Lo logró! Johannes Hoesflot Klaebo dijo que iba por seis medallas de oro en Milano Cortina 2026 y lo cumplió con al encabezar el 1-2-3 de Noruega en los 50 km. del esquí de fondo en salida masiva, en el penúltimo día de competencias.

Es la primera vez que una persona consigue seis medallas de oro en una edición de Juegos Olímpicos de invierno, al superar los cinco que ganó el patinador de velocidad Eric Heiden en Lake Placid 1980.

PUBLICIDAD

Y Johannes Hoesflot Klaebo puso su cuenta total en 11 oros olímpicos en su carrera, que lo colocan como el deportista más ganador en la historia de las justas invernales y el segundo más ganador si contamos los Juegos Olímpicos de verano, solo superado por los 23 oros de Michael Phelps.

Con 29 años, solo su voluntad se interpondría en cosechar más éxitos en Alpes Franceses 2030.

Una demostración de poder de Noruega en el 'maratón' del esquí de fondo

La armada noruega impuso condiciones y desde los 14.4 kilómetros permanecieron en los primeros tres lugares, solo alternando el liderato entre ellos.

Martin Loewstroem Nyenget hizo el gasto y puso el paso en el tramo final, pero en el último kilómetro, Klaebo aceleró y convirtió una desventaja marginal de 0.1 segundos en el km. 48.6 en una victoria por 8.9 segundos en la meta.

Emil Iversen preservó una meritoria medalla de bronce con 30.7 segundos de desventaja ante Klaebo, pero sin presión de ningún otro esquiador.

Tan demoledor fue el dominio nórdico que el cuarto lugar, el francés Theo Schely, llegó a casi tres minutos del campeón olímpico a la meta.

Además, Noruega empuja más el récord de medallas de unos Juegos Olímpicos de invierno que rompió desde este viernes, ahora con la número 18.