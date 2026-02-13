    Milano Cortina 2026

    Johannes Hoesflot Klaebo iguala marca de oros en Juegos Olímpicos de invierno

    El noruego Johannes Hoesflot Klaebo se impuso en los 10 km. con salida por intervalos del esquí de fondo para llevarse su tercera medalla de oro de Milano Cortina 2026 y octava en su carrera.

    Por:Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video Johannes Hoesflot Klaebo cruza la meta y pone la vara por el oro


    El noruego Johannes Hoesflot Klaebo cumplió con su tercera misión de Milano Cortina 2026, con la medalla de oro en los 10 km. con salida por intervalos, y se instaló entre los máximos ganadores de los Juegos Olímpicos de invierno.

    PUBLICIDAD

    Klaebo tomó la salida en la posición 44 y administró su ritmo, pero sin dejar de mostrar su poder en las pendientes de subida que lo caracteriza.

    Cruzó la meta con tiempo de 20:36.2, para colocarse provisionalmente en el primer lugar, a la espera de los tiempos de otros rivales.

    Johannes Hoesflot Klaebo presume su tercer oro de Milano Cortina 2026.
    Johannes Hoesflot Klaebo presume su tercer oro de Milano Cortina 2026.
    Imagen Getty Images

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Allan Corona en Juegos Olímpicos EN VIVO HOY: Inicia la competencia en esquí de fondo
    2 mins

    Allan Corona en Juegos Olímpicos EN VIVO HOY: Inicia la competencia en esquí de fondo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy viernes 13 de febrero: Allan Corona entra a competencia
    9 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy viernes 13 de febrero: Allan Corona entra a competencia

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: viernes 13 de febrero, Donovan Carrillo y Allan Corona en competencia
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: viernes 13 de febrero, Donovan Carrillo y Allan Corona en competencia

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Dos oros para Países Bajos en el patinaje de velocidad pista corta en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Dos oros para Países Bajos en el patinaje de velocidad pista corta en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡La sorpresa! Chloe Kim se queda cerca del tricampeonato olímpico en halfpipe
    1 mins

    ¡La sorpresa! Chloe Kim se queda cerca del tricampeonato olímpico en halfpipe

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Pumas manda este mensaje después de la participación de Regina Martínez en Milano Cortina
    1 mins

    Pumas manda este mensaje después de la participación de Regina Martínez en Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Breezy Johnson recibe anillo de compromiso tras fuerte golpe en Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Breezy Johnson recibe anillo de compromiso tras fuerte golpe en Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Alemania rompe récord de pista en luge y se queda con el oro en equipos mixtos
    2 mins

    Alemania rompe récord de pista en luge y se queda con el oro en equipos mixtos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Austria hace el 1-3 en una final cerradisima en el snowboard cross de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Austria hace el 1-3 en una final cerradisima en el snowboard cross de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Sarah Schleper logra ganarle a campeona olímpica
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Sarah Schleper logra ganarle a campeona olímpica

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    La primera amenaza fue la del francés Mathis Desloges, quien se quedó a solo 4.9 segundos de la marca de Klaebo, que le valió la medalla de plata.

    Pero la que parecía una amenaza mayor fue la de otro noruego, Einar Hedegart, quien marcó mejores parciales que Klaebo hasta el kilómetro 9, pero se desfondó en el último y terminó con el bronce a 14.0 segundos del líder.

    Video Einar Hedegart se quedó corto del oro tras amenazar tiempo de Klaebo

    Johannes Hoesflot Klaebo, entre los máximos ganadores en los Olímpicos de invierno


    Además de su tercer oro en estos Juegos, es el octavo de su carrera, para igualar la marca histórica de preseas doradas en los Olímpicos invernales.

    Klaebo ahora forma parte del grupo selecto con otros tres noruegos: Marit Bjoergen (2010 a 2018), Bjoern Daehlie (1992 a 1998) y Ole Einar Bjoerndalen (1994 a 2014).

    Pero para Johannes Hoesflot Klaebo, está al alcance instalarse en definitiva como el máximo ganador en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno, pues le quedan dos eventos más por participar en Milano Cortina 2026.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos