Milano Cortina 2026 Johannes Hoesflot Klaebo iguala marca de oros en Juegos Olímpicos de invierno El noruego Johannes Hoesflot Klaebo se impuso en los 10 km. con salida por intervalos del esquí de fondo para llevarse su tercera medalla de oro de Milano Cortina 2026 y octava en su carrera.

Video Johannes Hoesflot Klaebo cruza la meta y pone la vara por el oro



El noruego Johannes Hoesflot Klaebo cumplió con su tercera misión de Milano Cortina 2026, con la medalla de oro en los 10 km. con salida por intervalos, y se instaló entre los máximos ganadores de los Juegos Olímpicos de invierno.

Klaebo tomó la salida en la posición 44 y administró su ritmo, pero sin dejar de mostrar su poder en las pendientes de subida que lo caracteriza.

Cruzó la meta con tiempo de 20:36.2, para colocarse provisionalmente en el primer lugar, a la espera de los tiempos de otros rivales.

Johannes Hoesflot Klaebo presume su tercer oro de Milano Cortina 2026. Imagen Getty Images

La primera amenaza fue la del francés Mathis Desloges, quien se quedó a solo 4.9 segundos de la marca de Klaebo, que le valió la medalla de plata.

Pero la que parecía una amenaza mayor fue la de otro noruego, Einar Hedegart, quien marcó mejores parciales que Klaebo hasta el kilómetro 9, pero se desfondó en el último y terminó con el bronce a 14.0 segundos del líder.

Video Einar Hedegart se quedó corto del oro tras amenazar tiempo de Klaebo

Johannes Hoesflot Klaebo, entre los máximos ganadores en los Olímpicos de invierno



Además de su tercer oro en estos Juegos, es el octavo de su carrera, para igualar la marca histórica de preseas doradas en los Olímpicos invernales.

Klaebo ahora forma parte del grupo selecto con otros tres noruegos: Marit Bjoergen (2010 a 2018), Bjoern Daehlie (1992 a 1998) y Ole Einar Bjoerndalen (1994 a 2014).

Pero para Johannes Hoesflot Klaebo, está al alcance instalarse en definitiva como el máximo ganador en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno, pues le quedan dos eventos más por participar en Milano Cortina 2026.