Milano Cortina 2026 Santiago Gimenez estuvo presente en el hockey de Milano Cortina 2026 El delantero mexicano del AC Milan se mantiene en recuperación y pronto regresará a las canchas.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Santiago Gimenez presente en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

El delantero mexicano Santiago Gimenez sigue en el proceso de recuperación tras su lesión y operación, la cual va en buen camino y tendría fecha de regreso a las canchas.

Pero mientras eso sucede, Santi se distrae en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, los cuales se mantienen en desarrollo.

PUBLICIDAD

El Bebote se dejó ver en el juego semifinal del Hockey sobre hielo entre Eslovaquia y Estados Unidos, duelo que ganó el conjunto de las Barras y las Estrellas.

De concretarse el regreso de Santi Gimenez a las canchas, lo podríamos ver en marzo, cuando el AC Milan enfrente al Lazio dentro de la Serie A.

Esto le beneficiaria al artillero, ya que Javier Aguirre lo podría considerar para la convocatoria de la Selección Mexicana de cara a los juegos amistosos de la Fecha FIFA, cuando se enfrenten a Portugal y Bélgica.

Al momento, el Milan es segundo lugar de la liga de Italia con 54 puntos, solo detrás del Inter que ha sumado 61 unidades.