    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: sábado 21 de febrero

    El penúltimo día de competencias de Milano Cortina 2026 es el que más eventos de medalla tiene, con 12, además de deleitarnos con la Gala Olímpica del patinaje artístico.

    El Día 15 y penúltimo de competencias de Milano Cortina 2026 es el que más medallas entregará, con 12 eventos de presea, además de contar con la Gala Olímpica del patinaje artístico masculino.

    Revisa los eventos más importantes del sábado 21 de febrero.

    Esquí de fondo


    🥇 4:00 am: Salida masiva clásica 50 km masculino

    Esquí acrobático


    🥇 3:45 am: Aerials (equipos mixtos) - finales
    🥇 6:10 am: Skicross masculino - finales
    🥇 12:30 pm: Halfpipe femenino - final

    Esquí de montaña


    🥇 6:30 am: Relevos mixto

    Curling


    Partido por el bronce femenino
    🥉 7:05 am: Canadá vs. Estados Unidos

    Partido por el oro masculino
    🥇 12:05 pm: Gran Bretaña vs. Canadá

    Biatlón


    🥇 7:15: Salida masiva 12.5 km femenino

    Patinaje de velocidad


    🥇 9:40 am: Salida masiva masculino - final

    Patinaje de velocidad


    🥇 10:15 am: Salida masiva femenino - final

    Patinaje artístico


    ⭐ 1:00 pm: Gala olímpica

    Hockey sobre hielo


    Partido por el bronce masculino
    🥉 1:40 pm: Eslovaquia vs. Finlandia

    Bobsled


    🥇 2:05 pm: Doble femenino - serie 4

