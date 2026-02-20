Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: sábado 21 de febrero
El penúltimo día de competencias de Milano Cortina 2026 es el que más eventos de medalla tiene, con 12, además de deleitarnos con la Gala Olímpica del patinaje artístico.
Revisa los eventos más importantes del sábado 21 de febrero.
Esquí de fondo
🥇 4:00 am: Salida masiva clásica 50 km masculino
Esquí acrobático
🥇 3:45 am: Aerials (equipos mixtos) - finales
🥇 6:10 am: Skicross masculino - finales
🥇 12:30 pm: Halfpipe femenino - final
Esquí de montaña
🥇 6:30 am: Relevos mixto
Curling
Partido por el bronce femenino
🥉 7:05 am: Canadá vs. Estados Unidos
Partido por el oro masculino
🥇 12:05 pm: Gran Bretaña vs. Canadá
Biatlón
🥇 7:15: Salida masiva 12.5 km femenino
Patinaje de velocidad
🥇 9:40 am: Salida masiva masculino - final
Patinaje de velocidad
🥇 10:15 am: Salida masiva femenino - final
Patinaje artístico
⭐ 1:00 pm: Gala olímpica
Hockey sobre hielo
Partido por el bronce masculino
🥉 1:40 pm: Eslovaquia vs. Finlandia
Bobsled
🥇 2:05 pm: Doble femenino - serie 4