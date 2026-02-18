Milano Cortina 2026 ¡Ya son 10 oros! Noruega vence en el sprint por equipos con Johannes Hoesflot Klaebo La leyenda Johannes Hoesflot Klaebo y Einar Hedegart se impusieron en el sprint clásico por equipos del esquí de fondo de Milano Cortina 2026; es el décimo oro histórico de Klaebo.

Video Llegó el décimo oro en la carrera de Johannes Hoesflot Klaebo

La cuenta de medallas de oro de Johannes Hoesflot Klaebo crece más. Noruega se impuso en el sprint clásico por equipos del esquí de fondo y la leyenda del deporte invernal acumuló su décima presea de oro y quinta solo en Milano Cortina 2026.

Junto a Einar Hedegart, dominaron la prueba pese a la presión constante de Estados Unidos e Italia, quienes se repartieron la plata y el bronce.

Hedegart entregó el primer relevo en tercer lugar, pero en una aproximación en grupo y, desde ahí, en cada una de las cinco postas restantes alternadas entre él y Klaebo, Noruega ya no soltó el liderato.

Klaebo y Hedegart pararon el cronómetro en 18:28.98.

Einar Hedegart (izq.) y Johannes Hoesflot Klaebo presumen sus medallas de oro. Imagen Getty Images

El estadounidense Gus Schumacher cruzó la meta a 1.37 segundos de Klaebo, mientras que el italiano Federico Pellegrino lo hizo a 3.31 segundos.

Johannes Hoesflot Klaebo llegó a Milano Cortina 2026 con la misión de ganar seis medallas de oro. Le queda pendiente solo el "maratón" de esquí de fondo de 50 km. el próximo sábado.

Video Johannes Hoesflot Klaebo gana su noveno oro en JJOO de invierno