Final soñada en el hockey sobre hielo: Estados Unidos y Canadá jugarán por el oro
Estados Unidos derrotó 6-2 a Eslovaquia y Canadá a Finlandia con un agónico 6-2 en las Semifinales del torneo masculino de hockey sobre hielo de Milano Cortina 2026.
Ni mandado a hacer: en el torneo de hockey sobre hielo que marcó el regreso de los jugadores de la NHL a los Juegos Olímpicos de invierno, Estados Unidos y Canadá aseguraron su pase al partido por la medalla de oro.
En la primera Semifinal, Canadá venció 3-2 a Finlandia, los campeones de Beijing 2022, con un gol de Nathan MacKinnon en el último minuto del tercer periodo.
Más tarde, Estados Unidos pasó por menos problemas, al derrotar 6-2 a Eslovaquia con dos goles de Jack Hughes, y con un tercer periodo de relativa calma, pues después del segundo descanso el marcador parcial era de 5-0.
Estados Unidos y Canadá jugarán la Final de Milano Cortina 2026 el domingo a las 7:00 am, tiempo del centro de México.
Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.