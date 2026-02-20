Milano Cortina 2026 Final soñada en el hockey sobre hielo: Estados Unidos y Canadá jugarán por el oro Estados Unidos derrotó 6-2 a Eslovaquia y Canadá a Finlandia con un agónico 6-2 en las Semifinales del torneo masculino de hockey sobre hielo de Milano Cortina 2026.

Video Estados Unidos vence a Eslovaquia y va por el oro en hockey sobre hielo

Ni mandado a hacer: en el torneo de hockey sobre hielo que marcó el regreso de los jugadores de la NHL a los Juegos Olímpicos de invierno, Estados Unidos y Canadá aseguraron su pase al partido por la medalla de oro.

En la primera Semifinal, Canadá venció 3-2 a Finlandia, los campeones de Beijing 2022, con un gol de Nathan MacKinnon en el último minuto del tercer periodo.

Video ¡Qué agonía! Canadá anota un gol tardío que lo pone en la Final por el oro



Más tarde, Estados Unidos pasó por menos problemas, al derrotar 6-2 a Eslovaquia con dos goles de Jack Hughes, y con un tercer periodo de relativa calma, pues después del segundo descanso el marcador parcial era de 5-0.

Estados Unidos y Canadá jugarán la Final de Milano Cortina 2026 el domingo a las 7:00 am, tiempo del centro de México.