    Milano Cortina 2026

    Gala Olímpica de Milano Cortina 2026: ¿a qué hora es y dónde verla y quiénes participan?

    La Gala Olímpica es un evento de exhibición del patinaje artístico que reúne a sus mejores exponentes, por lo que veremos a varios de los medallistas y revelaciones de Milano Cortina 2026.

    Por:Ricardo Otero
    La Gala Olímpica de Milano Cortina 2026 se realizará este sábado en la Arena de Milán, con la presencia de muchas de las grandes figuras del patinaje artístico de estos Juegos Olímpicos.

    Pese a ser un evento de exhibición, es de los más esperados en los Juegos Olímpicos de invierno y tiene su "gemelo" de las ediciones de verano con gimnastas artísticos.

    Entre los participantes estarán todos los medallistas de las cuatro pruebas del programa (individuales de ambas ramas, parejas y danza sobre hielo) y algunos de la competencia por equipos, además de otros patinadores que tuvieron rutinas deslumbrantes.

    La Gala Olímpica contará con Mikhail Shaidorov (Kazajistán), Kagiyama Yuma (Japón) y Sato Shun (Japón), los medallistas olímpicos, además de Ilia Malinin (Estados Unidos), Cha Junhwan (República de Corea), Adam Siao Him Fa (Francia) y Daniel Grassl (Italia).

    Entre las parejas estarán Miura Riku y Kihara Ryuichi (Japón), Anastasiia Metelkina y Luka Berulava (Georgia), así como el dúo alemán de bronce Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin, todos ellos, medallistas del evento de oro, plata y bronce respectivamente. Maria Pavlova y Alexei Sviatchenko (Hungría), Sara Conti y Niccolò Macii (Italia), completan esta lista.

    Los campeones olímpicos de danza sobre hielo Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Beaudry (Francia), los medallistas de plata Madison Chock y Evan Bates (Estados Unidos) y los ganadores del bronce Piper Gilles y Paul Poirier (Canadá) serán acompañados por Charlène Guignard y Marco Fabbri (Italia), así como por Allison Reed y Saulius Ambrulevičius (Lituania) y la pareja española de Olivia Smart y Tim Dieck.

    Las participantes de la rama femenina serán encabezadas por las medallistas, la estadounidense Alysa Liu y las japonesas Kaoro Sakamoto y Ami Nakai, además de Amber Glenn (Estados Unidos), Adellia Petrosian (AIN), Niina Petrokina (Estonia) y Haein Lee (Corea del Sur).

    ¿A qué hora empieza y dónde ver la Gala Olímpica en México?

    La Gala Olímpica empieza a las 8 pm locales, es decir, a la 1 pm del tiempo del centro de México.

    Como todos los eventos de Milano Cortina 2026, podrás verla en vivo y gratis a través de ViX .

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

