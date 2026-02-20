Milano Cortina 2026 Países Bajos y Corea del Sur, oros en los últimos eventos de patinaje de velocidad en pista corta Con estos resultados, Países Bajos y Corea del Sur cerraron las actividades del patinaje de velocidad de pista corta como los máximos medallistas de este deporte, con siete cada uno.

Las actividades del patinaje de velocidad en pista corta concluyeron este viernes en Milano Cortina 2026 luego de que el equipo de Países Bajos y la surcoreana Gilli Kim se quedaron con los oros en el 5000 m relevos masculino y en el 1500 m femenino, respectivamnte.

Como si fuera cosa del destino, ambas naciones quedaron empatadas en el medallero de este deporte con siete preseas.

Por parte de los europeos, cosecharon cinco de oro, una de plata y una de bronce, mientras que los asiáticos se colgaron dos de oro, tres de plata y dos de bronce, reafirmando así su poderío.

En la prueba de relevos, el lugar más alto del podio estuvo apartado para el equipo ‘orange’ desde las últimas dos vueltas de la carrera, cuando Jens van 't Wout llegó como último relevo a la meta con mucha ventaja sobre el resto de competidores.

Países Bajos cronometró 6:51.847, mientras que Corea del Sur se colgó la plata por 6:52.239; por su parte, Italia se adjudica en su casa y con su gente una medalla de bronce, luego de que pausaron el tiempo en 6:52.335.

Jens van 't Wout se confirmó como el rey de la Arena de patinaje sobre hielo de Milán luego de abrazar el oro y el bronce en tres ocasiones, respectivamente, lo que lo convierte en una de las grandes figuras de esta edición de invierno.

Corea del Sur hizo el 1-2 en los 1500 m femenino

En los 1500 femenino, Corea del Sur firmó el 1-2 luego de las explosivas carreras de

Gilli Kim y Minjeong Choi, quienes se quedaron con el oro y la plata, respectivamente, luego de que ambas pelearon por el primer puesto desde la vuelta doce.

Kim pausó el crono en 2:32.076, a su vez que Choi lo hizo en 2:32.450. El tercer lugar se lo quedó Corinne Stoddard, de Estados Unidos, quien desde la primera hasta la vuelta once lideró el grupo, antes de que las surcoreanas se fueran adelante.

La legendaria italiana Arianna Fontana, 14 veces medallista olímpica, se despidió de las citas olímpicas invernales en su tierra, luego de terminar en el quinto puesto.

Fontana participó en seis Juegos Olímpicos de Invierno, entre Turín 2006 y Milano Cortina 2026.