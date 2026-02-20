Milano Cortina 2026 Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026 Te compartimos el cuadro de medallas de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.

Medallas Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026. Imagen Milano Cortina 2026

Al cierre del Día 14 de competencias de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026, Noruega permanece en la cima, mientras que Estados Unidos tomó ventaja sobre Italia en el segundo lugar del medallero.

Luego de cuatro años de espera desde la cita de Beijing 2022, el norte de Italia recibe a los mejores deportistas invernales del mundo en la capital mundial de la moda, Milán, y la sede italiana de mayor tradición en estas justas, Cortina d'Ampezzo, que fue sede de los Juegos de 1956.

El hielo y la nieve ya se empezaron a derretir con las hazañas de los nuevos héroes del Olimpo.



País

🥇 — 🥈 — 🥉 — Total 1.

Noruega 🇳🇴

17 10 10 37 2.

Estados Unidos 🇺🇸

10 12 7 29 3.

Italia 🇮🇹

9 5 13 27 4.

Países Bajos 🇳🇱

8 7 3 18 5.

Alemania 🇩🇪

6 8 8 22 6.

Francia 🇫🇷

6 8 6 20 7.

Suiza 🇨🇭

6 6 5 17 8.

Suecia 🇸🇪

6 6 4 16 9.

Austria 🇦🇹

5 8 5 18 10.

Japón 🇯🇵

5 7 12 24