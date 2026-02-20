    Milano Cortina 2026

    Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026

    Te compartimos el cuadro de medallas de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Medallas Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.
    Medallas Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.
    Imagen Milano Cortina 2026

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: sábado 21 de febrero
    1 mins

    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: sábado 21 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Final soñada en el hockey sobre hielo: Estados Unidos y Canadá jugarán por el oro
    1 mins

    Final soñada en el hockey sobre hielo: Estados Unidos y Canadá jugarán por el oro

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Países Bajos y Corea del Sur, oros en los últimos eventos de patinaje de velocidad en pista corta
    2 mins

    Países Bajos y Corea del Sur, oros en los últimos eventos de patinaje de velocidad en pista corta

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Con show final incluido, Suiza aplasta a Noruega por el bronce del curling masculino
    2 mins

    Con show final incluido, Suiza aplasta a Noruega por el bronce del curling masculino

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Drama, caídas y saltos espectaculares! El oro de Alex Ferreira en el halfpipe lo tuvo todo
    1 mins

    ¡Drama, caídas y saltos espectaculares! El oro de Alex Ferreira en el halfpipe lo tuvo todo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Nick Goepper pierde chance de medallas tras sufrir dramática caída
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Nick Goepper pierde chance de medallas tras sufrir dramática caída

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Reyes del oro! Noruega rompe récord de medallas doradas en JJOO de invierno
    1 mins

    ¡Reyes del oro! Noruega rompe récord de medallas doradas en JJOO de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Rijpma-de Jong conquista el oro en patinaje de velocidad e impide triunfo 18 para Noruega
    1 mins

    Rijpma-de Jong conquista el oro en patinaje de velocidad e impide triunfo 18 para Noruega

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Suecia y Suiza jugarán por la medalla de oro en el curling femenino
    1 mins

    Suecia y Suiza jugarán por la medalla de oro en el curling femenino

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¡Imbatibles! Noruega luce su poderío con el 1-2 en biatlón
    2 mins

    Juegos Olímpicos: ¡Imbatibles! Noruega luce su poderío con el 1-2 en biatlón

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Al cierre del Día 14 de competencias de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026, Noruega permanece en la cima, mientras que Estados Unidos tomó ventaja sobre Italia en el segundo lugar del medallero.

    PUBLICIDAD

    Luego de cuatro años de espera desde la cita de Beijing 2022, el norte de Italia recibe a los mejores deportistas invernales del mundo en la capital mundial de la moda, Milán, y la sede italiana de mayor tradición en estas justas, Cortina d'Ampezzo, que fue sede de los Juegos de 1956.

    El hielo y la nieve ya se empezaron a derretir con las hazañas de los nuevos héroes del Olimpo.


    		 País

    🥇

    🥈

    🥉

    Total

    1.
    		 Noruega 🇳🇴

    17

    10

    10

    37

    2.
    		 Estados Unidos 🇺🇸

    10

    12

    7

    29

    3.
    		 Italia 🇮🇹

    9

    5

    13

    27

    4.
    		 Países Bajos 🇳🇱

    8

    7

    3

    18

    5.
    		 Alemania 🇩🇪

    6

    8

    8

    22

    6.
    		 Francia 🇫🇷

    6

    8

    6

    20

    7.
    		 Suiza 🇨🇭

    6

    6

    5

    17

    8.
    		 Suecia 🇸🇪

    6

    6

    4

    16

    9.
    		 Austria 🇦🇹

    5

    8

    5

    18

    10.
    		 Japón 🇯🇵

    5

    7

    12

    24

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno