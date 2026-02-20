    Juegos Olímpicos de Invierno

    ¡Patinadora de Polonia cerca de perder su ojo en el patinaje!

    La patinadora Kamila Seiler sale en camilla tras sufrir cortada en el rostro por patín de Kristen Santos-Griswold, en los 1,500 metros.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Momentos de angustia se vivieron en la Arena de Patinaje sobre hielo de Milán durante la prueba femenil de los 1,500 metros del patinaje de velocidad, cuando en plena competencia Kamila Seler sufrió una cortada en el rostro, por el patín de Kristen Santos-Griswold.

    El incidente se suscitó en una caída de forma accidental entre tres participantes llevándose la peor parte Seiler, quien tuvo que abandonar el escenario Olímpico en camilla, por la herida que le provocó la cuchilla del patín de Santos-Griswold.

    Al momento que se llevaba a cabo la competencia de inmediato se suspendió para atender a Kamila, por la herida profunda que tuvo en su rostro, precisamente debajo de uno de sus ojos.

    En el incidente también salió lesionada la participante de Italia, Fontana, quien se le veía adolorida del brazo izquierdo y la de Corea del Sur, quien limpiaba sus gafas, tras la caída.

    La final de los 1,500 metros femenil se llevó a cabo tras revisar a las participantes lesionadas.

    Juegos Olímpicos de InviernoMilano Cortina 2026