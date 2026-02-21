    Milano Cortina 2026

    Italia hace el 1-2 en el skicross masculino del esquí acrobático de Milano Cortina 2026

    Simone Deromedis se impuso en el skicross masculino del esquí acrobático y le dio a Italia su décima medalla de oro de Milano Cortina 2026.

    Por:Ricardo Otero
    Simone Deromedis hizo sonar por décima vez el himno de Italia en Milano Cortina 2026, al imponerse en la Final A el skicross del esquí acrobático.

    Deromedis además compartió podio con su compatriota Federico Tomasini, quien se llevó la plata en una llegada con photofinish con el suizo Alex Fiva, quien finalmente tomó la medalla de bronce.

    El campeón olímpico dominó sus carreras de todas las rondas desde los Octavos de Final. Ahora suma su oro olímpico al oro mundial que obtuvo en Bakuriani (Georgia) 2023.

    Simone Deromedis tuvo el arranque más rápido y no perdió la punta, pero Fiva parecía seguro en el segundo lugar, hasta que en el cierre todo se emparejó del segundo al cuarto lugar y Tomasoni alcanzó a meter el esquí antes en la meta.

