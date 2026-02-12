    Milano Cortina 2026

    ¿A qué hora compite Allan Corona en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026?

    Allan Corona será el cuarto mexicano en participar en Milano Cortina 2026 cuando encare la prueba de 10 km. con salida por intervalos del esquí de fondo.

    Por:
    Ricardo Escartín
    Video Conoce a Allan Corona y la fecha en la que compite en Milano Cortina

    Allan Corona será el cuarto mexicano en acción en Juegos Olímpicos cuando compita en la prueba de 10 km. con salida por intervalos de l esquí de fondo de Milano Cortina 2026.

    Esta participación significa el comienzo de una nueva historia para el deporte mexicano, pues es el debut de Corona en una cita de esta magnitud.

    El esquiador de fondo mexicano dejará su huella en el Centro de Esquí de Fondo de Tesero, mismo escenario donde su compatriota Regina Martínez encaró la misma prueba al terminar en el puesto 108.

    Con esto, Martínez se convirtió este jueves 12 de febrero en la primera mexicana en Juegos Olímpicos que logra participar en el esquí de fondo.

    Video Aquí está EL MOMENTO de Milano Cortina, y es de una mexicana

    ¿A qué hora compite Allan Corona en Milano Cortina 2026?

    Allan Corona tratará de firmar la mejor presentación posible cuando compita a las 4:45 a.m. (tiempo del centro de México) de este viernes, 13 de febrero.

    Los esquiadores salen con un intervalo de 30 segundos entre cada uno, por lo que los ganadores no se definen por cruzar primero la meta, sino al hacerlo en el menor tiempo posible.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

