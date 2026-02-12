    Milano Cortina 2026

    Dos oros para Países Bajos en el patinaje de velocidad pista corta en Milano Cortina 2026

    Los Países Bajos imponen su poderío en dos finales de alarido en las pruebas de 500 y 1000 metros femenil y varonil, respectivamente, del patinaje de velocidad de pista corta.

    Por:Ricardo Otero
    Video ¿Esquí en México? El entrenamiento especial de Regina Martínez para JJ.OO.

    En dos finales de alarido, los neerlandeses Xandra Velzeboer y Jens van 't Wout impusieron sus condiciones en la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán al colgarse la medalla de oro en las pruebas de 500 y 1000 metros femenil y varonil, respectivamente, del patinaje de velocidad de pista corta, en en el sexto día de actividades de Milano Cortina 2026.

    Ambas finales estuvieron marcadas por un contraste: mientras que Velzeboer llegó a la final con demasiada ventaja, van't Wout lo hizo en una final que casi requirió photo finish.

    En la prueba de los 500 metros, la neerlandesa tuvo un día memorable, pues impuso dos récords en menos de una hora.

    En los cuartos de final impuso un nuevo récord olímpico al haber llegado a la meta en un tiempo de 41.583 segundos.

    Ya instalada en la final, Velzeboer realizó una carrera cuya ventaja se impuso de principio al fin. Al momento de llegar a la línea final, impuso nuevo récord mundial con 41.399 segundos, 0.017 segundos más rápido que la antigua marca, establecida por ella misma en 2022.

    La plata se la quedó la histórica italiana Arianna Fontana con 42.294, mientras que la canadiense Courtney Sarault se vistió con el bronce, al cronometrar 42.427.

    Una final cerradisima en la prueba varonil

    En la modalidad de los 1000 metros masculino, su compatriota Jens van 't Wout tuvo que batallar pero en serio para quedarse con el oro.

    Y es que al momento de la última curva, el chino Long Sun trató de rebasar por fuera al neerlandés, lo que causó una llegada a la meta cerradisima.

    Van 't Wout se adjudicó la medalla de oro con un tiempo 1:24.537, mientras que Sun logró la plata con 0.028 segundos más a comparación del primer puesto.

    El bronce fue para el surcoreano Jongun Rim, quien también estuvo muy pegado a sus competidores al hacer 1:24.611.

