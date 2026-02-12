Milano Cortina 2026 ¡La sorpresa! Chloe Kim se queda cerca del tricampeonato olímpico en halfpipe El último run de Choi Gaon fue mejor evaluado que Chloe Kim, quien había puesto la vara desde la Ronda 1 en la Final de halfpipe en Milano Cortina 2026.

Contra todo pronóstico, la surcoreana Choi Gaon, pese a arrastrar una lesión tras una caída en su primer intento, cortó de tajo el tricampeonato olímpico de la estadounidense Chloe Kim, quien dominaba la disciplina desde Pyeongchang 2018, al obtener un puntaje de 90.25 en el halfpipe de snowbard, en en el sexto día de actividades de Milano Cortina 2026 .

Gaon sufrió una fuerte caída en el filo del medio tubo del Parque de Nieve de halfpipe de Livigno al momento de querer aterrizar en su primer intento, dando como resultado una lesión que estuvo a punto de dejarla fuera de la competencia y un puntaje de 10.00 que no le servía para nada.

A pesar de estar lastimada, prefirió seguir. En su segundo intento, también probó la nieve al momento de ejecutar su primer truco.

Cuando estaba a punto de ejecutar su tercer intento, Chloe Kim amarraba el primer puesto con 88.00 puntos que consiguió en su primera carrera.

Con el fin de arrebatarle el oro, la joven de apenas 17 años dejó atrás sus errores y realizó una prueba limpia y con ejecuciones limpias con un Switch Backside 900 Mute y un Cab 720 Double Cork.

El puntaje fue de 90.25, que finalmente le dio el oro a Gaon debido a la tercera carrera mal ejecutada de Chloe Kim.

Al momento de obtener medalla, la representante de Corea del Sur rompió en llanto; luego de la ceremonia de premiación salió incluso cojeando de la mano de Kim y Ono Mitsuki, representante de Japón que se adjudicó el bronce con 85.00 logrado en su primera manga.

Desde que esta disciplina formó parte del calendario olímpico por primera vez en Nagano 1998, ninguna surcoreana había podido llevarse la medalla de oro.