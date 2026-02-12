Milano Cortina 2026 Austria hace el 1-3 en una final cerradisima en el snowboard cross de Milano Cortina 2026 El austriaco Haemmerle tuvo que defender su título olímpico hasta los últimos metros del circuito.



El austriaco Haemmerle tuvo que defender su título olímpico hasta los últimos metros del circuito.

Con final de infarto, Austria hace el 1-3 en la prueba de Snowboard cross masculino, en el sexto día de actividades de Milano Cortina 2026 , luego de que Alessandro Haemmerle y Jakob Dusek obtuvieron el primer y tercer puesto, respectivamente.

Eliot Grondin, representante de Canadá, se vistió con la medalla de plata, la cual se convierte en la tercera presea olímpica de su carrera luego de haber conseguido plata y bronce en Beijing 2022.

Las medallas en Juegos Olímpicos se resolvieron en los últimos metros



Desde los primeros instantes de la competencia el francés Aidan Chollet, quien vistió el dorsal rojo por haber sido el mejor clasificado en las semifinales, lideró durante los primeros metros del recorrido.

Pero en el tramo final del circuito Haemmerle, Grondin y Dusek se pusieron al frente para buscar una de las tres medallas, dejando a Chollet separado del grupo pero por unos centímetros.

Momentos de asombro se vivieron instantes después en el Parque de Nieve de Livigno cuando, en una llegada a la meta cerradisima, Haemmerle, Grondin y Dusek se tuvieron que barrer en la nieve para conseguir la medalla de oro, la cual se adjudicó el austriaco.

De esta manera, Haemmerle se impuso y defendió con éxito el título olímpico conquistado en Beijing 2022.