    Milano Cortina 2026

    Pumas manda este mensaje después de la participación de Regina Martínez en Milano Cortina

    El conjunto universitario dio de qué hablar después de la participación de la atleta mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Por qué Pumas mandó mensaje a la mexicana Regina Martínez en JJ. OO.?

    Pumas de la UNAM, equipo de la Liga MX, dio un mensaje especial a Regina Martínez, mexicana que compitió en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Breezy Johnson recibe anillo de compromiso tras fuerte golpe en Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Breezy Johnson recibe anillo de compromiso tras fuerte golpe en Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Alemania rompe récord de pista en luge y se queda con el oro en equipos mixtos
    2 mins

    Alemania rompe récord de pista en luge y se queda con el oro en equipos mixtos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Austria hace el 1-3 en una final cerradisima en el snowboard cross de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Austria hace el 1-3 en una final cerradisima en el snowboard cross de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Sarah Schleper logra ganarle a campeona olímpica
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Sarah Schleper logra ganarle a campeona olímpica

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Cooper Woods se queda con la medalla de oro en moguls tras un desempate milimétrico
    1 mins

    Cooper Woods se queda con la medalla de oro en moguls tras un desempate milimétrico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Francesca Lollobrigida vuelve a colgarse el oro, ahora en los 5000 m. de velocidad
    1 mins

    Francesca Lollobrigida vuelve a colgarse el oro, ahora en los 5000 m. de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Regina Martínez protagoniza quizás el mejor momento de Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Regina Martínez protagoniza quizás el mejor momento de Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Donovan Carrillo en el programa libre del patinaje artístico?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Donovan Carrillo en el programa libre del patinaje artístico?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Allan Corona en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Allan Corona en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Federica Brignone se repone de dos fracturas para ganar el oro en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Federica Brignone se repone de dos fracturas para ganar el oro en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Doctora de profesión, Regina Martínez fue el último lugar entre las competidoras que culminaron el esquí de fondo de 10 kilómetros femenil, una de las pruebas más extenuantes del programa olímpico.

    Pero Regina Martínez hizo historia al ser la primera mexicana en competir en esta prueba dentro de los Juegos Olímpicos, algo que no pasó desapercibido en Pumas, equipo al cual apoya la propia atleta olímpica.

    "REGINA, DE SANGRE AZUL, PIEL DORADA Y SOBRE TODO, CORAZÓN PUMA. Regina Martínez se convierte en la primera mujer mexicana de la historia que compite en el esquí de fondo de Juegos Olímpicos de Invierno.

    "Muchas felicidades por representar a México y a los Pumas con todo ese orgullo te mandamos un fuerte abrazo", escribió el conjunto auriazul en sus redes oficiales.

    Día especial para Regina Martínez, quien es confesa aficionada de Pumas y, encima, acaparó reflectores con una estampa inolvidable en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno