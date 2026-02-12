Milano Cortina 2026 Pumas manda este mensaje después de la participación de Regina Martínez en Milano Cortina El conjunto universitario dio de qué hablar después de la participación de la atleta mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Video ¿Por qué Pumas mandó mensaje a la mexicana Regina Martínez en JJ. OO.?

Pumas de la UNAM, equipo de la Liga MX, dio un mensaje especial a Regina Martínez, mexicana que compitió en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

Doctora de profesión, Regina Martínez fue el último lugar entre las competidoras que culminaron el esquí de fondo de 10 kilómetros femenil, una de las pruebas más extenuantes del programa olímpico.

Pero Regina Martínez hizo historia al ser la primera mexicana en competir en esta prueba dentro de los Juegos Olímpicos, algo que no pasó desapercibido en Pumas, equipo al cual apoya la propia atleta olímpica.

"REGINA, DE SANGRE AZUL, PIEL DORADA Y SOBRE TODO, CORAZÓN PUMA. Regina Martínez se convierte en la primera mujer mexicana de la historia que compite en el esquí de fondo de Juegos Olímpicos de Invierno.

"Muchas felicidades por representar a México y a los Pumas con todo ese orgullo te mandamos un fuerte abrazo", escribió el conjunto auriazul en sus redes oficiales.

Día especial para Regina Martínez, quien es confesa aficionada de Pumas y, encima, acaparó reflectores con una estampa inolvidable en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.