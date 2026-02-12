Milano Cortina 2026 Alemania rompe récord de pista en luge y se queda con el oro en equipos mixtos Con un récord de pista, Alemania demostró que su dominio en el luge es total, al llevarse el oro en la competencia de relevos mixtos y sumar su metal dorado 13 en esta prueba.

En el sexto día de competencias de Milano Cortina 2026 , Alemania se consagró como el rey histórico de la prueba de relevos por equipos del luge al quedarse con el oro y romper el récord de pista que momentos antes había hecho Austria, que se quedó con la plata.

Para lograrlo, el cuadro germano llegó al final del circuito con un tiempo de 3:41.672.

El tercer puesto fue para Italia. El país anfitrión vivió este miércoles 11 de febrero una jornada épica para sus equipos de este deporte, ya que ganaron la medalla de oro tanto en el doble varonil como en el doble femenil.

Alemania no deja su trono

El Centro de deslizamiento de Cortina fue el escenario de una carrera llena de emociones fugaces, donde se lograron dos récords de pista en una sola competencia.

Al momento del turno del equipo germano, Austria ostentaba el primer puesto al haber cronometrado un tiempo de 3:42.214, imponiendo además con esto un récord de pista.

Al momento del primer relevo, Julia Taubitz realizó una carrera sin complicaciones al momento de maniobrar su trineo por el primer tramo del circuito.

Una buena reacción de salida por parte de la dupla Tobias Wendl y Tobias Arl hizo que Alemania siguiera abajo del tiempo de los austriacos por 0.417 segundos.

Luego del descenso limpio de Max Langenhan, la medalla de oro la resolvió en el último relevo la pareja conformada por Dajana Eitberger y Magdalena Matschina, quienes lograron llegar a la meta con una bajada rápida de un tiempo de 3:41.672.

Con esto, el equipo de Alemania impuso nuevo récord de pista y destruyó lo hecho por Austria.

Con este resultado, Alemania obtiene su metal dorado número 13 en la historia de esta competición desde que formó parte del calendario olímpico por primera vez en Innsbruck 1964.