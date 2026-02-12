    Milano Cortina 2026

    Francesca Lollobrigida vuelve a colgarse el oro, ahora en los 5000 m. de velocidad

    En una cerradísima competencia, la italiana Francesca Lollobrigida gana su segundo oro de Milano Cortina 2026 en los 5000 m. del patinaje de velocidad; hubo solo 0.30 segundos de diferencia con el cuarto lugar.

    Por:
    Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Lollobrigida lo vuelve a hacer! Oro en los 5000 m. de velocidad


    ¡ Francesca Lollobrigida lo volvió a hacer! Con un apretado cierre, la italiana se llevó la medalla de oro en los 5000 metros del patinaje de velocidad de Milano Cortina 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Regina Martínez protagoniza quizás el mejor momento de Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Regina Martínez protagoniza quizás el mejor momento de Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Donovan Carrillo en el programa libre del patinaje artístico?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Donovan Carrillo en el programa libre del patinaje artístico?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Allan Corona en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Allan Corona en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Federica Brignone se repone de dos fracturas para ganar el oro en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Federica Brignone se repone de dos fracturas para ganar el oro en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Vladyslav Heraskevych, descalificado por usar casco con atletas fallecidos en la guerra
    3 mins

    Vladyslav Heraskevych, descalificado por usar casco con atletas fallecidos en la guerra

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Inmortal: Sarah Schleper participa en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno
    1 mins

    Inmortal: Sarah Schleper participa en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    El clima amenazó la participación de Sarah Schleper en Milano Cortina 2026
    2 mins

    El clima amenazó la participación de Sarah Schleper en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Regina Martínez hace historia para el deporte mexicano en Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Regina Martínez hace historia para el deporte mexicano en Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Sarah Schleper concluye su recorrido en el Súper-G, en medio de condiciones hostiles
    2 mins

    Sarah Schleper concluye su recorrido en el Súper-G, en medio de condiciones hostiles

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 12 de febrero de febrero: Regina Martínez en acción
    14 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 12 de febrero de febrero: Regina Martínez en acción

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Es el segundo metal dorado para Lollobrigida, luego de vencer en los 3000 metros, en la que fue la primera medalla de oro para Italia en estos Juegos Olímpicos.

    Lollobrigida cruzó la meta con tiempo de 6:46.17 en el último heat del evento, para hacer rugir al Estadio de Patinaje de Velocidad de Milán.

    Francesca Lollobrigida se llevó el oro por solo 0.10 segundos de ventaja.
    Francesca Lollobrigida se llevó el oro por solo 0.10 segundos de ventaja.
    Imagen Getty Images

    La italiana llegó a tener paso de segundo y medio por encima del tiempo de la neerlandesa Merel Conijn, pero el esfuerzo parecía diluirse en las últimas dos vueltas.

    Sin embargo, Lollobrigida logró bajarle una décima de segundo al tiempo de Conijn para dejarla con la medalla de plata.

    El bronce fue para la noruega Ragne Wiklund, con solo 17 centésimas de retraso frente a la ganadora.

    La belga Sandrine Tas explotó en frustración al final de la prueba, pues se quedó a 0.13 segundos de una medalla y a 0.30 del oro. Una diferencia inusual del primero al cuarto lugar en esta distancia.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos