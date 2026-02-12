Milano Cortina 2026 Francesca Lollobrigida vuelve a colgarse el oro, ahora en los 5000 m. de velocidad En una cerradísima competencia, la italiana Francesca Lollobrigida gana su segundo oro de Milano Cortina 2026 en los 5000 m. del patinaje de velocidad; hubo solo 0.30 segundos de diferencia con el cuarto lugar.

Por: Ricardo Otero Síguenos en Google

Video ¡Lollobrigida lo vuelve a hacer! Oro en los 5000 m. de velocidad



¡ Francesca Lollobrigida lo volvió a hacer! Con un apretado cierre, la italiana se llevó la medalla de oro en los 5000 metros del patinaje de velocidad de Milano Cortina 2026.

PUBLICIDAD

Es el segundo metal dorado para Lollobrigida, luego de vencer en los 3000 metros, en la que fue la primera medalla de oro para Italia en estos Juegos Olímpicos.

Lollobrigida cruzó la meta con tiempo de 6:46.17 en el último heat del evento, para hacer rugir al Estadio de Patinaje de Velocidad de Milán.

Francesca Lollobrigida se llevó el oro por solo 0.10 segundos de ventaja. Imagen Getty Images

La italiana llegó a tener paso de segundo y medio por encima del tiempo de la neerlandesa Merel Conijn, pero el esfuerzo parecía diluirse en las últimas dos vueltas.

Sin embargo, Lollobrigida logró bajarle una décima de segundo al tiempo de Conijn para dejarla con la medalla de plata.

El bronce fue para la noruega Ragne Wiklund, con solo 17 centésimas de retraso frente a la ganadora.

La belga Sandrine Tas explotó en frustración al final de la prueba, pues se quedó a 0.13 segundos de una medalla y a 0.30 del oro. Una diferencia inusual del primero al cuarto lugar en esta distancia.