    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Breezy Johnson recibe anillo de compromiso tras fuerte golpe en Milano Cortina

    La competidora estadounidense, campeona olímpica, se retiró de Milano Cortina después de una prueba accidentada.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Aquí está EL MOMENTO de Milano Cortina, y es de una mexicana

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Alemania rompe récord de pista en luge y se queda con el oro en equipos mixtos
    2 mins

    Alemania rompe récord de pista en luge y se queda con el oro en equipos mixtos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Austria hace el 1-3 en una final cerradisima en el snowboard cross de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Austria hace el 1-3 en una final cerradisima en el snowboard cross de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Sarah Schleper logra ganarle a campeona olímpica
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Sarah Schleper logra ganarle a campeona olímpica

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Cooper Woods se queda con la medalla de oro en moguls tras un desempate milimétrico
    1 mins

    Cooper Woods se queda con la medalla de oro en moguls tras un desempate milimétrico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Francesca Lollobrigida vuelve a colgarse el oro, ahora en los 5000 m. de velocidad
    1 mins

    Francesca Lollobrigida vuelve a colgarse el oro, ahora en los 5000 m. de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Regina Martínez protagoniza quizás el mejor momento de Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Regina Martínez protagoniza quizás el mejor momento de Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Donovan Carrillo en el programa libre del patinaje artístico?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Donovan Carrillo en el programa libre del patinaje artístico?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Allan Corona en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Allan Corona en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Federica Brignone se repone de dos fracturas para ganar el oro en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Federica Brignone se repone de dos fracturas para ganar el oro en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Vladyslav Heraskevych, descalificado por usar casco con atletas fallecidos en la guerra
    3 mins

    Vladyslav Heraskevych, descalificado por usar casco con atletas fallecidos en la guerra

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026


    Breezy Johnson, estadounidense que tiene en su haber el oro olímpico en Milano Cortina 2026 en la prueba de descenso, vivió un día especial e inolvidable, a pesar de que fue su último en Juegos Olímpicos.

    PUBLICIDAD

    La esquiadora no pudo completar la prueba del Super G en el esquí alpino, competencia en donde participó la mexicana Sarah Schleper, todo a pesar de que Johnson partía como una de las favoritas.

    Las condiciones climáticas dificultaron mucho la prueba del Super G y, a final de cuentas, Breezy Johnson acabó con un fuerte golpe contra una pared, lo que impidió que terminara la ruta.

    Después del susto, su novio, Connor Watkins, se reunió con Breezy Johnson y se arrodilló en la nieve para hacer la llamada 'gran pregunta'.

    La propioa Johnson confesó posteriormente que se esperaba algo así (después de aceptar), ya que ella había mencionado a Watkins que su sueño era que le propusieran matrimonio en Juegos Olímpicos.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno