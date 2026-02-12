Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Breezy Johnson recibe anillo de compromiso tras fuerte golpe en Milano Cortina La competidora estadounidense, campeona olímpica, se retiró de Milano Cortina después de una prueba accidentada.

Breezy Johnson, estadounidense que tiene en su haber el oro olímpico en Milano Cortina 2026 en la prueba de descenso, vivió un día especial e inolvidable, a pesar de que fue su último en Juegos Olímpicos.

La esquiadora no pudo completar la prueba del Super G en el esquí alpino, competencia en donde participó la mexicana Sarah Schleper, todo a pesar de que Johnson partía como una de las favoritas.

Las condiciones climáticas dificultaron mucho la prueba del Super G y, a final de cuentas, Breezy Johnson acabó con un fuerte golpe contra una pared, lo que impidió que terminara la ruta.

Después del susto, su novio, Connor Watkins, se reunió con Breezy Johnson y se arrodilló en la nieve para hacer la llamada 'gran pregunta'.