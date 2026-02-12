    Milano Cortina 2026

    Cooper Woods se queda con la medalla de oro en moguls tras un desempate milimétrico

    Cooper Woods y Mikael Kingsbury obtuvieron el mismo puntaje con 83.71 en los moguls del esquí acrobático de Milano Cortina 2026; para desempatar el oro se acudió al puntaje de giros.

    Video En desempate, Cooper Woods se lleva el oro en los moguls

    Un desempate por puntaje de giros fue lo que definió la medalla de oro entre el australiano Cooper Woods y el canadiense Mikael Kingsbury en la prueba de moguls masculino del esquí acrobático, en el sexto día de actividades de Milano Cortina 2026.

    En su descenso, Kingsbury atacó el circuito de manera impecable tanto en la sección de los montículos como en los saltos, por lo que fue merecedor de 83.71 puntos.

    Un turno después le tocó enfrentar el circuito a Woods, quien también realizó un descenso controlado e impecable y fue calificado con el mismo puntaje del canadiense: 83.71.

    Para el desempate, los jueces acudieron al puntaje de giros, donde el australiano marcó 48.4, mientras que la leyenda canadiense obtuvo 47.7.

    Cooper Woods se llevó el oro en los moguls por un giro.
    Cooper Woods se llevó el oro en los moguls por un giro.
    Imagen Getty Images

    Cooper Woods consigue resultado histórico para Australia

    Cuando se anunció el resultado, el público presente en el Parque de Nieve de Livigno no lo podía creer. Woods inmediatamente saltó de alegría por este resultado, que significa la primera presea dorada para Australia en esta justa olímpica invernal.

    Este resultado a su vez fue sorpresivo, pues el representante del país oceánico no había conseguido medallas en Campeonatos del Mundo o en Juegos Olímpicos anteriores, lo que lo convierte en un momento sumamente especial en su carrera.

    Kingsbury es considerado como uno de los máximos referentes de esta disciplina. Con esto se cuelga su cuarta medalla olímpica en moguls a su vez que se inmortaliza como el primer esquiador acrobático en obtener cuatro preseas en una misma prueba olímpica.

    El podio lo completó Horishima Ikuma, representante de Japón, con 83.44. Este es su segundo bronce al hilo en moguls desde Beijing 2022.

