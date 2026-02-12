Milano Cortina 2026 Regina Martínez en Juegos Olímpicos de Invierno 2026 HOY EN VIVO: esquí de fondo Sigue todas las incidencias de la actuación de la mexicana Regina Martínez en los Juegos Olímpicos.

Video ¡Qué espectáculo! Este es el recorrido que tiene qué hacer Sarah Schleper

La mexicana reside en Miami, un paraíso tropical, donde ejerce su profesión de médico de urgencias. Un destino que parece cualquier cosa menos uno propicio para una deportista invernal. Pero Regina conoció el esquí de fondo casi por necesidad en Minnesota, donde estudió.

Luego de probar suerte en el futbol, donde jugó en las fuerzas básicas para Pumas y en la Liga de Costa Rica, en 2019 llegó a Minnesota y entre la necesidad de dominar la nieve y la inspiración que le dio la participación de Germán Madrazo en Pyeongchang 2018, se decidió por practicar el esquí.

ACCIONES EN VIVO DEL ESQUÍ DE FONDO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS CON REGINA MARTÍNEZ