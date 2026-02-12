    Milano Cortina 2026

    Regina Martínez en Juegos Olímpicos de Invierno 2026 HOY EN VIVO: esquí de fondo

    Sigue todas las incidencias de la actuación de la mexicana Regina Martínez en los Juegos Olímpicos.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Qué espectáculo! Este es el recorrido que tiene qué hacer Sarah Schleper

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Sarah Schleper en Juegos Olímpicos de Invierno 2026 HOY EN VIVO: Super G de Esquí Alpino
    1 mins

    Sarah Schleper en Juegos Olímpicos de Invierno 2026 HOY EN VIVO: Super G de Esquí Alpino

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 12 de febrero de febrero: Sarah Schleper en acción
    3 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 12 de febrero de febrero: Sarah Schleper en acción

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 12 de febrero
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 12 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Christina Carreira compite en patinaje de hielo con vestido… ¡extraviado días antes!
    2 mins

    Christina Carreira compite en patinaje de hielo con vestido… ¡extraviado días antes!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Quién es Allan Corona y cuándo compite en Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿Quién es Allan Corona y cuándo compite en Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Francia conquista la danza sobre hielo con una pareja nueva
    1 mins

    Francia conquista la danza sobre hielo con una pareja nueva

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: prueba histórica e Italia acapara el luege de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: prueba histórica e Italia acapara el luege de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Lindsey Vonn tuvo su tercera cirugía desde su accidente en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Lindsey Vonn tuvo su tercera cirugía desde su accidente en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpícos: Jordan Stolz impone récord olímpico y se queda con oro en patinaje de velocidad
    2 mins

    Juegos Olímpícos: Jordan Stolz impone récord olímpico y se queda con oro en patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Sin pretextos! El entrenamiento lejos de la nieve de Regina Martínez antes de Milano Cortina 2026
    2 mins

    ¡Sin pretextos! El entrenamiento lejos de la nieve de Regina Martínez antes de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Regina Martínez es la tercera mexicana que entra en acción dentro de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 y la segunda que lo hace hoy jueves 12 de febrero después de Sarah Schleper en el sexto día de actividad.

    PUBLICIDAD

    La mexicana reside en Miami, un paraíso tropical, donde ejerce su profesión de médico de urgencias. Un destino que parece cualquier cosa menos uno propicio para una deportista invernal. Pero Regina conoció el esquí de fondo casi por necesidad en Minnesota, donde estudió.

    Luego de probar suerte en el futbol, donde jugó en las fuerzas básicas para Pumas y en la Liga de Costa Rica, en 2019 llegó a Minnesota y entre la necesidad de dominar la nieve y la inspiración que le dio la participación de Germán Madrazo en Pyeongchang 2018, se decidió por practicar el esquí.

    ACCIONES EN VIVO DEL ESQUÍ DE FONDO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS CON REGINA MARTÍNEZ

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno