    Juegos Olímpicos: Sarah Schleper logra ganarle a campeona olímpica

    La también doctora completa la extenuante prueba olímpica de los 10 kilómetros en el esquí de fondo, primera mexicana en hacerlo.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Breezy Johnson queda fuera tras dura caída en el Súper-G


    Sarah Schleper, la segunda mexicana en acción dentro de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, vivió un momento especial en su competencia en el Super G del esquí alpino.

    Las condiciones climatológicas fueron adversas para esta prueba, lo que originó que varias competidoras no lograran culminar el Super G y tuvieran qué abandonar.

    Varias de las esquiadoras que no pudieron completar el recorrido complicado de Olimpia delle Tofane eran incluso aspirantes a conseguir una medalla.

    Entre ellas estaba la estadounidense Breezy Johnson, quien incluso llegaba a esta prueba como campeona olímpica del descenso, también en esquí alpino.

    Si bien Sarah Schleper quedó en el lugar 26 y fue la competidora con el peor tiempo, ella alcanzó a completar el recorrido, algo que la ya ganadora de oro olímpico no puede presumir.

    Video ¡Turno de Regina Martínez en Juegos Olímpicos!
