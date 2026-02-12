Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Sarah Schleper logra ganarle a campeona olímpica La también doctora completa la extenuante prueba olímpica de los 10 kilómetros en el esquí de fondo, primera mexicana en hacerlo.

Sarah Schleper, la segunda mexicana en acción dentro de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, vivió un momento especial en su competencia en el Super G del esquí alpino.

Las condiciones climatológicas fueron adversas para esta prueba, lo que originó que varias competidoras no lograran culminar el Super G y tuvieran qué abandonar.

Varias de las esquiadoras que no pudieron completar el recorrido complicado de Olimpia delle Tofane eran incluso aspirantes a conseguir una medalla.

Entre ellas estaba la estadounidense Breezy Johnson, quien incluso llegaba a esta prueba como campeona olímpica del descenso, también en esquí alpino.

Si bien Sarah Schleper quedó en el lugar 26 y fue la competidora con el peor tiempo, ella alcanzó a completar el recorrido, algo que la ya ganadora de oro olímpico no puede presumir.

